Um atirador deixou dois mortos e cinco feridos neste domingo, 17, em Washington, capital dos Estados Unidos.. O crime aconteceu por volta das 3h, horário local, no bairro de Shaw.

As cinco pessoas feridas foram levadas para hospitais locais, disse Jeffrey Carroll, chefe assistente executivo do Departamento de Polícia Metropolitana. Todas as vítimas são adultos, disse ele.

Foto do Monumento de Washington, um dos pontos turísticos da capital americana, que vem enfrentando aumento nos crimes violentos. (AP Photo/Mark Schiefelbein)