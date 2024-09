Agentes do FBI fora do Trump International Golf Club em West Palm Beach, Flórida, no domingo, 15 de setembro de 2024. Menos de dois meses após a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia, autoridades policiais disseram que o pessoal do Serviço Secreto disparou contra um suspeito em um dos clubes de golfe de Trump enquanto ele estava no campo Foto: Saul Martinez/The New York Times