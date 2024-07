O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se encontrou neste sábado, 27, com o chanceler da China, Wang Yi, e expressou preocupação com as “ações provocativas” de Pequim nas imediações de Taiwan. A China considera Taiwan parte de seu território e, nos últimos anos, intensificou as ações de intimidação contra a ilha, que tem um governo democrático.

Depois da cerimônia de posse do novo presidente de Taiwan, Lai Ching-te, em maio, a China cercou a ilha com navios e aviões de guerra durante exercícios militares.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, cumprimenta o chanceler da China, Wang Yi, em Vientiane, Laos Foto: Achmad Ibrahim/AP

PUBLICIDADE De acordo com um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, Blinken e Yi tiveram “discussões abertas e produtivas sobre temas bilaterais, regionais e globais” durante a reunião de sábado em Vientiane, a capital do Laos. Os dois se reuniram durante uma hora e 20 minutos, o sexto encontro em 18 meses, à margem de uma reunião de chanceleres da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Blinken também mencionou a questão dos direitos humanos no Tibete e Hong Kong, assim como o apoio da China à Rússia na guerra da Ucrânia.

Depois da visita ao Laos, o secretário de Estado continuará sua viagem por seis países da região com uma escala em Hanói, Vietnã.

Disputa marítima

Pequim afirmou que o chanceler do país asiático pediu ao seu homólogo que não alimente tensões entre a China e as Filipinas, que mantêm uma disputa territorial no Mar do Sul da China.

“Os Estados Unidos não deveriam colocar lenha na fogueira, causar problemas e minar a estabilidade marítima”, disse Wang durante uma reunião com Blinken, segundo um comunicado publicado pelo Ministério das Relações Exteriores da China./com AFP