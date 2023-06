EUA buscam expandir influência de países em desenvolvimento nas Nações Unidas

THE WASHINGTON POST – O governo de Joe Biden está desenvolvendo planos para reformar o Conselho de Segurança da ONU, uma iniciativa que, esperam as autoridades americanas, restituirá a confiança do mundo no principal organismo de governança global ao reconhecer o difuso mapa do poder no planeta.

Linda Thomas-Greenfield, enviada especial do presidente Biden às Nações Unidas, está em consultas com diplomatas dos 193 Estados-membros, solicitando retorno a respeito de uma possível expansão do poderoso conselho anteriormente à reunião anual de líderes mundiais em Nova York no próximo outono do Hemisfério Norte.

A proposta em evolução dos EUA, que pretende conceder assentos permanentes a pelo menos outros cinco países sem lhes conceder poder de veto no organismo, reflete o desejo de Biden de reconhecer a crescente influência do mundo em desenvolvimento e abordar uma ampla frustração com os atuais membros do conselho e sua incapacidade de estancar conflitos globais, em particular a guerra na Ucrânia.

Embaixador Celso Amorim recebe Embaixadora Linda Thomas-Greenfield, representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas Foto: Vitor Vasconcelos/Presidência da República

Desde a criação da ONU, após a 2.ª Guerra, Estados Unidos, França, Reino Unido, China e União Soviética — posteriormente Rússia — empunharam seu poder de veto sobre assuntos de guerra e paz como membros permanentes do Conselho de Segurança. A participação rotativa no conselho prescinde dessa autoridade.

Biden pressiona pela reforma apesar da relutância de potências estabelecidas em ceder seu tradicional poder de influência e apesar de Washington enfrentar desafios agudos em forjar qualquer consenso em um mundo fraturado. Muito está em jogo, e seu governo busca garantir que a ONU permaneça uma ferramenta central para a prevenção da guerra, mesmo enquanto aumentam as dúvidas em relação à sua capacidade em fazê-lo.

Richard Gowan, diretor do International Crisis Group para a ONU, afirmou que o Conselho de Segurança não cumpre sua função. “Contudo, quanto mais a ONU declinar (a reforma do conselho)”, afirmou ele, “mais fragmentado, regionalizado e competitivo o mundo se tornará”.

Países africanos e latino-americanos

Biden anunciou seu apoio pela elevação no número de assentos permanentes no Conselho de Segurança, incluindo cadeiras para países africanos e latino-americanos, durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro.

“Chegou a hora dessa instituição se tornar mais inclusiva”, disse Biden aos líderes reunidos. Ele também conclamou seus colegas de assento permanente no conselho a limitar o uso de seu poder de veto a “situações raras ou extraordinárias”.

Sua mensagem foi pronunciada num momento em que emergem cada vez mais críticas à resposta da ONU à invasão do presidente Vladimir Putin à Ucrânia, enquanto a Rússia usava seu poder de veto no conselho para bloquear medidas que teriam exigido a retirada de suas forças. O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, cujo país sustenta há muito tempo que a Rússia herdou o assento no Conselho de Segurança inapropriadamente após o colapso da União Soviética, conclamou a ONU a conter Moscou ou ser dissolvida.

Desde a declaração de Biden, autoridades têm enfrentado dificuldades para desenvolver uma proposta detalhada para avançar seus objetivos.

Discurso do presidente dos EUA, Joe Biden, na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2022. Americano falou sobre necessidade de expandir o Conselho de Segurança Foto: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

Uma autoridade graduada dos EUA, que assim como outras fontes entrevistadas para a elaboração desta reportagem falou sob condição de anonimato para descrever discussões diplomáticas sensíveis, afirmou que o governo americano, liderado por Thomas-Greenfield, está tentando “forjar algum consenso sobre uma proposta sensata e crível, capaz de realmente ser bem-sucedida e alcançar a reforma”.

Autoridades americanas associam o esforço a uma tentativa mais ampla de modernizar o que consideram organismos globais de gerenciamento difícil, que incluem instituições financeiras como o Banco Mundial, e promover gestões mais eficientes não apenas de questões de segurança, mas também de desafios que incluem as mudanças climáticas e ameaças globais de saúde.

“Nós queremos que essas instituições funcionem, para que nós possamos debater e tentar resolver conflitos internacionais”, afirmou a autoridade. “Temos de ser lúcidos a respeito do sucesso ou sua ausência ao longo dos anos, mas não há dúvidas de que estamos muito melhor com essas instituições do que sem elas.”

Reformar o conselho, para mim, é essencial para garantir que o Sul Global sinta que possui participação significativa na preservação do sistema Ronaldo Costa Filho, embaixador brasileiro na ONU

O poder do Conselho de Segurança reside na sua capacidade de aprovar resoluções vinculantes, ao contrário das moções aprovadas pela Assembleia Geral. Além dos cinco membros permanentes, o conselho inclui 10 membros não permanentes eleitos para mandatos de dois anos.

Alguns dos principais países em desenvolvimento, incluindo Brasil e Índia, buscam há muito tempo mudanças no conselho porque, segundo argumentam, o organismo não representa visões e interesses do Sul Global: África, Ásia e América Latina.

Ronaldo Costa Filho, embaixador brasileiro na ONU de saída, afirmou que os problemas do conselho vão muito além do evidenciados desde o início da guerra na Ucrânia, um evento destrutivo que foi classificado como “sintoma de um processo de fragmentação da ordem internacional”.

“Nós temos um interesse em impedir que as instituições de multilateralismo, que nos serviram realmente muito bem ao longo de quase 80 anos, caiam no esquecimento”, afirmou Costa Filho. “Reformar o conselho, para mim, é essencial para garantir que o Sul Global sinta que possui participação significativa na preservação do sistema.”

Propostas específicas da reforma

Conforme Thomas-Greenfield conduzir suas discretas consultas, o governo Biden terá de apresentar propostas específicas para a reforma. Mas Washington sinalizou anteriormente apoio a acrescentar Alemanha, Japão e Índia como membros permanentes, afirmam autoridades. Já França e Reino Unido têm defendido a inclusão de assentos permanentes para Alemanha, Japão e Índia, além de Brasil e pelo menos uma nação africana.

Um fato não mencionado quando Biden anunciou o apoio dos EUA pela expansão do conselho, no ano passado, foi que, de acordo com autoridades americanas e da ONU, Washington não apoia o poder de veto para nenhum dos novos membros permanentes. Essa posição garante que, se a reforma for alcançada, garantirá aos países adicionais a influência dos assentos permanentes sem diluir o poder de veto dos atuais membros.

“Qualquer reforma do Conselho de Segurança deverá reduzir o poder do Ocidente. Portanto, é uma realidade nova”, afirmou um diplomata da ONU. “E a questão é: nós estamos pressionando verdadeiramente por isso agora? Nossa vontade de fazer isso é mera retórica de bom-mocismo ou nós realmente estamos falando sério e queremos fazer isso agora?”

Embaixadora dos EUA para as Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ao lado de outros embaixadores, incluindo o brasileiro Ronaldo Costa, em 2022 Foto: Carlos Allegri/Reuters

A proposta ocorre conforme a guerra na Ucrânia, juntamente com desafios crescentes de Rússia e China, tem ilustrado a natureza em mutação dos laços dos EUA com o mundo em desenvolvimento. Mesmo que Biden venha se gabando por ter construído uma aliança ocidental que impôs sanções sobre a Rússia e envia armas para a Ucrânia, alguns países, como Brasil, Índia e África do Sul, têm mantido relações econômicas ou militares com Moscou, e muitos países menores em desenvolvimento se mantiveram como espectadores.

Ainda que haja amplo consenso de que o Conselho de Segurança tem de ser reformado, existe uma discórdia aguda sobre como fazê-lo. Desde sua fundação, o conselho foi alterado somente uma vez, quando quatro assentos não permanentes foram acrescentados nos anos 60. Tentativas mais recentes de modificar o organismo fracassaram.

A embaixadora britânica na ONU, Barbara Woodward, afirmou que este é o momento para a reforma. “Nós temos de responder ao flagrante uso da Rússia do poder de veto para se proteger e atualizar a adesão ao conselho para dar voz a uma gama mais ampla e diversa de países”, afirmou ela.

Nicolas de Rivière, representante da França na ONU, afirmou que a posição de seu país foi clara. “Nós precisamos de um organismo que seja a instituição de governança mais forte do planeta, que reflita o mundo de hoje, não o passado”, afirmou ele.

Qualquer modificação requereria aprovação de ao menos 128 dos 193 Estados-membros da ONU, porque implicaria em alterar a Carta das Nações Unidas, e ratificação de todos os membros permanentes do Conselho de Segurança. Isso significa ter de obter aprovação do Senado americano, onde, nas palavras de Gowan, a reforma “derreteria tão rapidamente quanto uma bola de neve no inferno”.

O governo Biden também tem de navegar uma série de propostas em competição que ilustram a complexidade da construção de coalizões globais em defesa de qualquer causa. Uma proposta “Unido-se pelo consenso” — apoiada por países como Itália, Argentina, Coreia do Sul e Paquistão — pretende elevar o número apenas de assentos não permanentes.

“Isso é antidemocrático, desigual, contradiz o princípio da equidade soberana entre os Estados — que é parte da carta (da ONU)”, afirmou o embaixador do Paquistão, Munir Akram. Seu país se opõe particularmente à inclusão da Índia, sua rival, como membro permanente do conselho.

“Não consideramos um bom princípio colocar um país permanentemente no Conselho de Segurança, porque assim ele não seria responsabilizado pela maneira que se comporta”, afirmou Akram.

Países em situações assim indicam que dinâmicas econômicas e políticas continuam a evoluir, o que significa que os países do Sul Global que carregam o maior peso hoje podem ser diferentes no futuro.

Os países africanos, cerca de 30% dos membros da ONU, exigiram dois assentos permanentes com poderes de veto sobre o continente, mas não identificaram quais seriam esses países.

Rússia e China querem expansão

Rússia e China também expressaram apoio nominalmente pela expansão, mas analistas afirmam que Pequim, esperando bloquear a busca do Japão por um assento permanente no conselho, dificilmente fornecerá o apoio que lhe é requerido. Os governos russo e chinês não responderam a pedidos de comentário.

Gowan notou que o conselho, onde Washington também atraiu críticas em razão de seu uso repetido do veto a resoluções críticas a Israel, seu aliado, continuou um organismo essencial para decisões como envios de ajuda à Síria e expressar oposição global à restrição do Taleban aos direitos das mulheres e meninas no Afeganistão.

Diplomatas afirmam que nem mesmo a reforma do Conselho de Segurança, se for possível alcançá-la, deverá abafar os chamados cada vez mais numerosos de países em desenvolvimento pela resolução de desigualdades históricas, incluindo sua exigência de que os grandes países industrializados, principais responsáveis pelo aquecimento global, aumentem seu financiamento para o combate às mudanças climáticas no Sul Global.

“É muito difícil explicar (para países em desenvolvimento): ‘Nós avançaremos em tudo, exceto suas prioridades’”, afirmou o diplomata da ONU. “Então nós precisamos avançar em relação a tudo, incluindo — e talvez começando com — o Conselho de Segurança, porque de outro modo seria injusto.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL