Se Maverick, um cachorro da raça dogue alemão de 70 quilos, colocar a pata dele em você, pode ser que você precise disso. O trabalho do Maverick como um cão terapêutico é confortar militares e seus familiares nos Estados Unidos. Seu movimento preferido é colocar a pata nas pessoas para tentar acalmá-las.

“Um sinal de um bom cão de terapia é um cão que sempre quer encostar em você”, disse a tutora de Maverick, Kelly Brownfield, que vive em, Missouri, no Estado de Missouri, e é gerente do Fort Leonard Wood United Service Organizations Club. “Ele simplesmente sabe o que as pessoas precisam.”

Quando membros do serviço militar morrem, Maverick escolta o filho deles nos funerais e também visita os militares após mortes inesperadas em suas unidades. Todas as semanas, ele passa tempo nas escolas e foca, principalmente, em crianças que têm dificuldades nas aulas.

Embora ele possa inicialmente intimidar pelo seu tamanho, ele é literalmente um “gigante gentil”, disse Kelly. “Toda a aura dele é calmante”, diz. “Ele tem o tamanho perfeito para tudo que fazemos.... A única coisa sobre essa raça é que eles têm o coração à altura”, acrescentou.

No dia 6 de novembro, o cão de 6 anos foi selecionado entre um grupo de centenas de outros cachorros e nomeado American Humane Hero Dog de 2023. Pessoas de todo o país indicam centenas de cães todos os anos em cinco categorias para o Hero Dog Award da American Humane: cães policiais e socorristas; cães de serviço e guia ou ouvintes; cães de terapia; cães militares; e heróis emergentes e cães de abrigo.

Maverick visitando estudantes no ano passado, na Escola Thayer. Foto: Kelly Brownfield/American Humane

Um vencedor para cada categoria foi escolhido em setembro e, em seguida, os cinco finalistas competiram pelo título de Hero Dog principal. Maverick, que ganhou a categoria de cão de terapia, foi selecionado pelos jurados como o ganhador do prêmio final.

American Humane, uma organização sem fins lucrativos de bem-estar animal, é conhecida pelo selo “No Animals Were Harmed” (em português, “Nenhum animal foi prejudicado”) que concede a produções de cinema ou televisão dos Estados Unidos quando animais são envolvidos nas produções. O grupo concede a designação Hero Dog desde 2011 a filhotes que “tornam o mundo um lugar mais gentil”, disse Robin Ganzert, presidente e CEO da organização.

“Apoio incrível”

Rick Morris, que se aposentou como sargento em 2006 depois de servir nas Forças Armadas dos EUA há 23 anos, compareceu ao funeral de seu sobrinho Rusten Smith, 32, em Saint James, em abril, depois que seu sobrinho foi morto em um acidente de helicóptero em março. Smith teve três filhos e Maverick esteve ao lado deles no funeral de Smith. “Maverick simplesmente sabia que eles precisavam vê-lo”, disse Morris. “As crianças se agarraram a ele.”

Morris vive perto do de Fort Leonard Wood e frequentemente vê Maverick em ação apoiando militares. “O peso e o fardo de qualquer que seja que um soldado está enfrentando naquele momento, eu vejo isso simplesmente desaparecer do seu rosto ao ver Maverick”, Morris disse. “Eles sorriem, comemoram, o rosto deles muda, o corpo deles muda”.

Maverick tem trabalhado como um cão de terapia na Fort Leonard Wood United Service Organizations Club desde 2017. Foto: Kelly Brownfield/American Humane

Maverick também tem sido um animal de apoio emocional para sua própria tutora, já que ela luta contra o linfoma de células B há seis anos. Kelly está fazendo quimioterapia. “Eu realmente acreedito que ele sabia antes de qualquer pessoa saber”, disse Kelly, de 43 anos, explicando que Maverick parecia estar extremamente pegajoso e protetor nos meses que antecederam seu diagnóstico. “Tê-lo lá, especialmente nos dias difíceis, tem sido um apoio incrível.”

Maverick também enfrentou um diagnóstico de câncer em 2022 e foi submetido a um procedimento cirúrgico bem sucedido. Ele agora é livre de câncer.

Kelly, cujo pai foi das Forças Armadas e sua mãe era orientadora em uma escola militar, cresceu em uma comunidade militar e se envolveu com a USO, uma organização norte-americana que mantém os militares ligados a sua família enquanto estão servindo, em 2009. “Eu posso combinar meu amor pelos militares e meu amor pelos animais”, diz a tutora, que tem outro cão de terapia, Apache, um dogue alemão de três anos e quase 110 quilos.

Em 2016, Maverick entrou na vida de Kelly e imediatamente “ele simplesmente derreteu meu coração”, disse. Ela já teve cães de terapia antes e passou um ano treinando Maverick, que obteve sua certificação de cão de terapia em 2017. Desde então, ele tem trabalhado como cão de terapia na USO, ONG destinada a dar suporte moral às tropas dos EUA no exterior.

O centro Fort Leonard Wood foi o primeiro a iniciar uma versão piloto do Programa Canino USO em 2012, e foi lançado em todo o mundo este ano. “Com o Maverick, os militares e suas famílias sabem que têm um amigo a quem recorrer quando precisarem.” disse JD Crouch, diretor executivo e presidente da USO.

Ajuda nas escolas

Um dos pontos fortes de Maverick é atender alunos do ensino fundamental que têm dificuldade em aprender a ler. “Maverick não estará lá para julgar você”, disse Brownfield. “Isso derruba a barreira e permite que eles prosperem.”

Embora Maverick passe a maior parte do tempo no Missouri, ele ocasionalmente viaja pelo país a trabalho. Ele e Brownfield completaram centenas de pedidos de missões especiais ao longo dos anos, alguns dos quais na área de Washington.

Um dos pontos fortes de Maverick é atender alunos do ensino fundamental que têm dificuldade em aprender a ler. Foto: Kelly Brownfield/American Humane

Em 4 de outubro, Brownfield e Maverick estiveram em Washington por uma semana para divulgar o programa de cães de terapia da USO. Maverick também passou um tempo com famílias na base militar de Fort Meade e acompanhou algumas pessoas até os túmulos de seus entes queridos no Cemitério Nacional de Arlington.

Em comemoração ao título de American Humane Hero Dog de 2023 de Maverick, Maverick e os outros quatro finalistas irão para Palm Beach, Flórida, para uma premiação, que irá ao ar no Dia de Ação de Graças e 26 de novembro na A&E. “Esta é uma maneira incrível de mostrar o bem que os animais podem fazer”, disse Brownfield.