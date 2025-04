Duas vezes presidente (1986-1990 e 2006-2010), Arias ganhou o Nobel em 1987 por sua ativa ação diplomática para ajudar a acabar com as guerras civis na América Central. Além disso, foi pioneiro nessa região ao romper laços com Taiwan para estabelecer relações diplomáticas com a China em 2007.

“Ele recebeu um e-mail notificando-o de que seu visto estava sendo cancelado”, disse à AFP Miguel Guillén, secretário-geral do Partido Libertação Nacional (PLN), partido social-democrata ao qual Arias, de 84 anos, pertence.