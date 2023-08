EUA: carro ‘decola’ e atinge o segundo andar de casa na Pensilvânia

Como um homem bateu um Toyota Corolla contra o segundo andar de uma casa na Pensilvânia (EUA)? Esta é a pergunta que bombeiros estavam fazendo a si mesmos no sábado, 5, quando eles atenderam o chamado de uma batida de carro no distrito de Lewistown e encontraram um sedan cinza adentrando em uma janela de e preso no telhado quebrado.

Um dos moradores estava em casa no momento da batida, mas no andar de baixo, e não foi ferido, disse Sam Baumgardner, o administrador da Junction Fire Company, ao The Washington Post. “Isso é coisa que você vê em filmes”, disse Baumgardner.

Há acusações pendentes contra o motorista Evan Miller, de 20 anos, depois que a Polícia do Estado da Pensilvânia determinou que a batida não foi um acidente, disse o porta-voz Myles Snyder. As autoridades disseram que a batida foi “um ato intencional”. Miller se feriu na batida e foi levado ao hospital Geisinger Lewistown, segundo autoridades. Um porta-voz do hospital disse que “não tem informações sobre esse paciente”.

Enquanto as autoridades investigam como o carro chegou ao segundo andar da casa, Baumgardner disse que o corpo de bombeiros acredita que Miller atingiu um bueiro, ou um túnel que transporta um riacho, próximo à casa que a fez decolar. “O aumento e a elevação da parte inferior e superior do bueiro foram suficientes para dar ao veículo a capacidade de liberar os veículos na entrada e pousar no segundo andar da casa”, disse ele.

A Polícia Estadual não compartilhou detalhes adicionais do incidente, como o motivo e se Miller conhece a família que mora lá. Fotos compartilhadas pelo corpo de bombeiros mostraram a destruição causada pelo acidente, incluindo um enorme buraco que ficou exposto no segundo andar da casa após a remoção do veículo.

Corpo de bombeiros acredita que motorista atingiu um bueiro, o que o permitiu ‘decolar’ até o segundo andar da casa. Foto: Junction Fire Company

As acusações contra Milles incluem agressão agravada, colocar outra pessoa em perigo e danos criminais, mostram os registros. Se ele for condenado por agressão agravada, ele pode encarar de 5 a 10 anos de prisão, de acordo com as leis da Pensilvânia. Miller não atendeu os pedidos de comentário, e ainda não está claro se ele tem advogado.

‘Uma cena meio louca’

Às 15h15 de domingo, disse Baumgardner, o corpo de bombeiros respondeu a um chamado de que houve um acidente no qual um carro bateu em uma casa em Lewistown, cerca de 270 quilômetros a leste de Pittsburgh. Mas o boletim de ocorrência logo foi ampliado com um detalhe importante: o veículo havia caído no segundo andar. “Isso deixou os caras coçando a cabeça logo de cara”, disse Baumgardner, que não foi ao local no domingo.

O corpo de bombeiros disse no Facebook que, primeiramente, os socorristas “chegaram no local em minutos para encontrar um veículo dentro do segundo andar, com o paciente fora do veículo”. Os bombeiros voluntários começaram a estabilizar o carro, enquanto ele saía da casa, disse Baumgardner. “Você tem de o potencial de incêndio de um carro que ainda está funcionando”, ele disse.

Os bombeiros usaram suportes de estabilização para ajudar a segurar a casa. Uma empresa de reboque retirou o carro de dentro da casa, e os primeiros socorristas “estabilizaram a casa e ajudaram os moradores a colocar uma lona no telhado” antes que as tempestades atingissem o Estado, o corpo de bombeiros escreveu no Facebook. Baumgardner disse que descer o carro levou cerca de três horas.

Os proprietários não foram identificados publicamente pelas autoridades. A casa no quarteirão 800 da Alfarata Road é uma casa de três quartos e dois banheiros que fica do outro lado da rua de um campo, de acordo com Zillow e Google Maps.

Embora o acidente em Lewistown tenha sido incomum, não é a primeira vez que o corpo de bombeiros de Lewiston lida com um veículo que colidiu com uma casa. Baumgardner lembrou seis ou sete anos atrás, quando um carro passou não por uma, mas por duas casas. Mas a situação de domingo - o pouso no segundo andar e a retirada do carro do teto - foi algo que o corpo de bombeiros não poderia ter imaginado, disse Baumgardner. “Foi uma cena meio louca”, disse ele./Washington Post.