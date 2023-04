EUA confirmam morte pelo Taleban de líder de atentado no aeroporto de Cabul em 2021

WASHINGTON - Os Estados Unidos confirmaram nesta terça-feira, 25, que o Taleban matou recentemente o terrorista que foi o mentor do atentado suicida no aeroporto de Cabul, que em 2021 causou as mortes de 170 civis afegãos e 13 soldados americanos.

De acordo com os jornais The Washington Post e The New York Times, citando funcionários do governo do presidente Joe Biden, os analistas dos serviços secretos dos EUA descobriram no início de abril que o terrorista, um líder do braço afegão do Estado Islâmico (EI), foi morto em uma operação dos taleban no Afeganistão.

De acordo com o New York Times, autoridades americanas começaram a informar na segunda-feira as famílias dos soldados mortos no ataque. Os EUA não estiveram envolvidos na operação taleban que matou o líder terrorista, segundo o jornal.

Presidente Joe Biden recebe corpo de militar americana morta no ataque no aeroporto de Cabul Foto: Carolyn Kaster/AP - 29/8/2021

O atentado suicida no aeroporto de Cabul ocorreu no momento em que as forças armadas americanas realizavam uma série de retiradas na sequência do anúncio da saída das tropas do Afeganistão e do rápido avanço dos taleban.

Como represália, Washington matou um membro do EI no país com um drone, embora não tenha especificado se era alguém envolvido no ataque.

Os taleban aumentaram as suas intervenções contra o grupo jihadista no Afeganistão. No entanto, apesar do aumento das missões, as autoridades insistem que o grupo terrorista está sob controle e não constitui um problema.

Desde que o Taleban retornou ao poder no Afeganistão, há um ano e meio, dezenas de suspeitos de pertencerem ao EI foram mortos em operações levadas a cabo pelos fundamentalistas, em uma tentativa de concretizar as garantias de segurança das quais se vangloriavam antes de chegar ao poder. /EFE