EUA conseguem recuperar ogivas iranianas em missão com tropa de elite que matou Bin Laden

Os Estados Unidos recuperaram ogivas de mísseis de fabricação iraniana durante uma missão de embarque perto da Somália no dia 11 que interrompeu o abastecimento de armas de militantes no Iêmen, mas deixou dois militares da tropa de elite da Marinha (SEALs, na sigla em inglês) perdidos no mar, segundo autoridades de defesa.

Uma grande operação de busca e resgate está em andamento no Mar da Arábia, onde o incidente ocorreu. Os SEALs, tropa de elite que matou o terrorista Osama Bin Laden em 2011, se deslocaram para abordar a embarcação, descrita pelas autoridades como um dhow (embarcação à vela simples) sem identificação adequada, em meio a suspeitas de que havia armas a bordo.

Como o The Washington Post e outros meios de comunicação informaram anteriormente, a operação noturna, apoiada por helicópteros e drones, ocorreu em mar agitado. Quando um dos SEALs escorregou de uma escada ao tentar subir a bordo do dhow, o segundo, depois de ver seu companheiro cair na água, mergulhou para ajudar, disseram as autoridades. Ambos foram arrastados pelas fortes ondas. Nenhum deles foi identificado publicamente.

Imagem de fevereiro de 2021 mostra navio USS Winston S. Churchill durante operação de interdição de navio próximo à costa da Somália. Dois militares dos EUA desapareceram no mar durante operação semelhante Foto: Marinha dos EUA / via REUTERS

Quando as operações de resgate começaram, outras tropas realizaram uma busca no barco, que tinha uma tripulação de 14 pessoas, de acordo com uma declaração do Comando Central dos EUA na terça-feira. Eles foram levados sob custódia. O dhow foi considerado “inseguro” e foi afundado, de acordo com a declaração.

Os itens apreendidos incluíam ogivas de mísseis balísticos e de cruzeiro de fabricação iraniana, sistemas de propulsão e orientação e componentes de defesa aérea. Uma “análise inicial” indica que as armas correspondem às que os houthis usaram para atingir navios no Mar Vermelho, de acordo com a declaração, que acusa o Irã e outros envolvidos de violar a lei internacional e uma resolução da ONU relacionada.

Não se sabe ao certo a origem da embarcação e quem estava a bordo. “A disposição dos 14 membros da tripulação do dhow está sendo determinada de acordo com a lei internacional”, disse a declaração. A operação marcou a primeira apreensão pela Marinha dos EUA de componentes balísticos avançados de fabricação iraniana desde 2019, acrescentou o comunicado. A Associated Press relatou pela primeira vez alguns detalhes da apreensão.

O episódio ressaltou um desafio persistente enfrentado pelo governo de Joe Biden e seus parceiros internacionais, pois eles prometem responsabilizar os Houthis do Iêmen - e o principal apoiador do grupo militante, o Irã - por um aumento acentuado de ataques que interromperam significativamente o transporte comercial na região. As forças americanas e britânicas atingiram dezenas de alvos houthis no Iêmen na semana passada, na esperança de desencorajar novos ataques, mas o Pentágono reconheceu posteriormente que o grupo provavelmente continuará sendo uma ameaça.

Os Houthis disseram que suas ações são um protesto contra a campanha militar de Israel em Gaza. O governo Biden não descartou uma futura ação militar no Iêmen, mas procurou agir com cautela, temendo que uma reação exagerada possa envolver o Oriente Médio em uma onda de violência.

As forças dos EUA na região informaram separadamente na segunda-feira que um navio de transporte de contêineres de propriedade americana foi atingido por um míssil balístico na última suposta provocação dos houthis. O navio não sofreu “danos significativos” e sua tripulação não sofreu ferimentos, disseram as autoridades em um comunicado. Um míssil lançado do Iêmen no início do dia caiu antes de chegar à costa.

Autoridades sênior dos EUA acusam Teerã de ter “ajudado e instigado” a crise, que afetou principalmente as embarcações comerciais que transitam pelo Mar Vermelho. Os houthis, afirmam as autoridades, seriam incapazes de ameaçar essas rotas marítimas sem o apoio tecnológico e de inteligência do Irã.

Os SEALs lançaram sua missão a partir do USS Lewis B. Puller, que atua como uma base flutuante, e se dirigiram ao dhow em uma embarcação menor, de acordo com uma autoridade dos EUA. A tripulação do dhow não possuía documentação oficial, o que permitiu que a equipe de abordagem dos EUA revistasse a embarcação, disse a autoridade, que falou sob condição de anonimato para discutir uma missão militar delicada.

A interdição de embarcações suspeitas ou adversárias, conhecida como visita, abordagem, busca e apreensão, ou VBSS, está entre as missões mais difíceis e perigosas realizadas por tropas altamente treinadas. Essas operações normalmente envolvem a aproximação da embarcação suspeita em barcos menores e o uso de escadas e ferramentas de escalada para subir a bordo, o que pode ser complicado por ondas violentas e tripulantes hostis. As forças dos EUA fazem parcerias rotineiras com as forças armadas de outras nações para combater a pirataria e o contrabando de armas na região.

Embora já tenham se passado dias desde o desaparecimento dos dois SEALs, o Pentágono continua esperançoso de que eles sejam encontrados com vida. As águas do golfo são quentes, disseram as autoridades, observando que as fortes ondas e a exaustão são mais preocupantes do que a hipotermia.

“Estamos conduzindo uma busca exaustiva por nossos companheiros de equipe desaparecidos”, disse o general Michael Erik Kurilla, chefe do Comando Central, no comunicado.