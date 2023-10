EUA mandam munições para Israel contra o Hamas e deslocam navios de guerra e caças no Mediterrâneo

As Forças Armadad de Israel devem receber nas próximas horas armas de ponta enviadas pelos Estados Unidos para a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. O Pentágono aprovou no domingo o envio de munições tanto para os caças israelenses que bombardeiam o enclave palestino quanto para o sistema antimíssil Domo de Ferro, responsável por proteger o sul de Israel dos mísseis lançados pelos radicais palestinos.

Em paralelo, em uma demonstração de força militar, os americanos deslocaram o porta-aviões Gerald R. Ford , cinco cruzadores e destróieres de mísseis guiados, para a costa de Israel, no Mar Mediterrâneo. As autoridades disseram que os navios estavam a caminho, mas levariam alguns dias para chegar.

Ainda de acordo com o Pentágono, caças foram enviados para bases americanas na região reforçar os esforços regionais de dissuasão, diante de rumores de uma possível influência do Irã no ataque de sábado e diante do aumento da movimentação do grupo xiita Hezbollah na fronteira norte de Israel.

Dissuasão, na linguagem diplomática e militar, é um meio de projetar o uso da força para evitar ou diminuir o potencial bélico de um inimigo.

O porta-aviões Gerald Ford está a caminho da costa de Israel Foto: AP / AP

‘Apoio irrestrito’

O anúncio do Pentágono foi feito no momento em que o presidente Biden garantiu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma ligação na manhã de domingo, que a assistência militar estava a caminho e que mais ajuda viria em seguida.

A promessa de poderio militar foi projetada pelo governo Biden para tranquilizar os israelenses quanto ao compromisso dos Estados Unidos com sua segurança e para demonstrar determinação ao Hamas e aos outros adversários de Israel na região. Isso ocorre apesar de meses de tensão entre Biden e Netanyahu devido a discordâncias sobre a busca do primeiro-ministro por reformas judiciais que muitos israelenses dizem ser antidemocráticas.

Na ligação, Biden “discutiu a tomada de reféns pelos terroristas do Hamas, incluindo famílias inteiras, idosos e crianças pequenas”, de acordo com uma descrição da ligação feita pela Casa Branca.

“O presidente enfatizou que não há justificativa alguma para o terrorismo e que todos os países devem permanecer unidos diante de tais atrocidades brutais”, acrescentou a declaração.

Autoridades do Pentágono disseram que o envio de forças adicionais tinha como objetivo impedir que o Irã, a Síria e qualquer país ou grupo militante se juntassem ao conflito, bem como fornecer navios, aviões de guerra e outros armamentos suficientes para proteger os americanos e seus interesses na região.

O general Michael E. Kurilla, chefe do Comando Central das Forças Armadas, disse em um comunicado no domingo que sua força “está firmemente ao lado de nossos parceiros israelenses e regionais para lidar com os riscos de qualquer parte que busque expandir o conflito”.

Uma autoridade sênior do governo Biden disse, poucas horas após os ataques, que os Estados Unidos não tinham informações de que o Irã estivesse diretamente envolvido no planejamento do ataque a Israel. Mas a autoridade, que pediu anonimato para discutir o planejamento diplomático e militar, disse que o Irã há muito tempo está profundamente ligado ao Hamas, oferecendo-lhe apoio financeiro e equipamentos militares.

Soldados israelenses reunidos perto da Faixa de Gaza no domingo, 8 de outubro de 2023. Foto: Avishag Shaar-Yashuv / NYT

O secretário de Estado, Antony J. Blinken, disse no programa “Meet the Press” da NBC, na manhã de domingo, que o governo israelense havia “solicitado alguma assistência adicional específica”, à medida que o país se prepara para o que Netanyahu advertiu que será um conflito prolongado.

Austin disse que o governo Biden forneceria às forças armadas israelenses equipamentos e recursos adicionais, incluindo munições. As autoridades americanas não quiseram ser mais específicas sobre sistemas de armas específicos, mas analistas independentes disseram que Israel provavelmente solicitará mais interceptores para seu sistema de defesa antimísseis Iron Dome, bem como bombas e mísseis para aviões de ataque.

Autoridades americanas disseram no domingo que também estavam trabalhando em planos para evacuar milhares de americanos de Israel, se necessário, no que é chamado de “evacuação de não combatentes”. As autoridades do Pentágono enfatizaram que nenhuma decisão foi tomada, mas que estavam trabalhando com opções, incluindo uma que envolve colocar alguns americanos nos navios da Marinha para levá-los à segurança.

Os Estados Unidos já fornecem a Israel mais de US$ 3 bilhões em assistência militar todos os anos, e Blinken disse que grande parte do equipamento proveniente desse financiamento já está “em fase de preparação” para ser enviado a Israel. O Pentágono também posicionou estoques de armas e munições no valor de aproximadamente US$ 2 bilhões em cerca de seis locais em Israel. Os estoques fornecem armas e munições para o Pentágono usar em conflitos no Oriente Médio, e os Estados Unidos também permitiram que Israel tivesse acesso aos suprimentos em emergências.

O uso dos estoques é estabelecido em um acordo de “chave dupla”, no qual ambos os países autorizam seu uso. Por exemplo, o Pentágono, com a permissão de Israel, utilizou o vasto, mas pouco conhecido, estoque para ajudar a atender à extrema necessidade da Ucrânia de projéteis de artilharia na guerra contra a Rússia.

As autoridades disseram que os Estados Unidos retiraram apenas projéteis de artilharia de 155 milímetros dos estoques de Israel para uso na Ucrânia, que, segundo analistas militares, Israel não usaria em sua luta contra o Hamas. Se os combates no Oriente Médio aumentarem, a quantidade de suprimentos nos estoques pode se tornar um problema, disseram os analistas.

Os funcionários do Conselho de Segurança Nacional não quiseram dizer se o uso desses estoques estava sendo considerado. Mas as autoridades do Pentágono disseram no domingo que as discussões estavam em andamento para permitir que Israel os utilizasse.

Forças militares israelenses em um campo de algodão em Israel, segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Foto: Avishag Shaar-Yashuv / NYT

A longo prazo, os legisladores americanos de ambos os lados do corredor disseram no domingo que esperavam que os republicanos pudessem resolver sua luta pela liderança e selecionar um presidente da Câmara para que o Congresso pudesse agir sobre o financiamento adicional para Israel, se necessário.

“Dada a situação no Oriente Médio com um de nossos aliados mais próximos no mundo, é fundamental que encerremos isso rapidamente”, disse o deputado Mike Lawler, republicano de Nova York, no programa “State of the Union” da CNN.

Lawler e muitos de seus colegas republicanos estão furiosos com o grupo de rebeldes ultraconservadores que forçaram o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, a deixar seu cargo na semana passada, colocando em risco a legislação e o financiamento adicional.

“Não foi minha a ideia de destituir o presidente da Câmara, e achei que isso era perigoso”, disse o deputado Michael McCaul, republicano do Texas e presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, no domingo, na CNN. “Olho para o mundo e para todas as ameaças que existem. Que tipo de mensagem estamos enviando aos nossos adversários quando não conseguimos governar, quando somos disfuncionais, quando não temos nem mesmo um presidente da Câmara?”

Os legisladores sinalizaram que haveria apoio bipartidário para fornecer mais ajuda a Israel, mas a Câmara precisaria primeiro eleger um novo presidente. Na semana passada, o deputado Matt Gaetz, da Flórida, e sete outros legisladores conservadores orquestraram a expulsão de McCarthy, irritados com o fato de ele ter trabalhado com os democratas no mês passado para evitar a paralisação do governo.

“Provavelmente haverá necessidade de algumas apropriações adicionais”, disse o deputado Hakeem Jeffries, de Nova York, o principal democrata da Câmara, na CNN, acrescentando: “O Congresso certamente deve estar preparado para fazer isso mais cedo ou mais tarde”.

Jeffries pediu aos republicanos da Câmara que decidam sobre um presidente.

Os dois candidatos republicanos para substituir McCarthy prometeram seu apoio a mais ajuda a Israel. No programa “Sunday Morning Futures”, da Fox News, o deputado Jim Jordan, de Ohio, presidente do Comitê Judiciário, disse que sua primeira medida como presidente da Câmara seria oferecer assistência.

O representante republicano Steve Scalise, da Louisiana, disse nas redes sociais: “Não se enganem: Os Estados Unidos sempre estarão ao lado de Israel, nosso maior aliado no Oriente Médio”./ NYT