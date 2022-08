EUA deslocam navios de guerra para o leste de Taiwan em meio a visita de Pelosi e ameaças chinesas

TAIPÉ - A marinha dos Estados Unidos deslocou quatro navios de guerra, incluindo um porta-aviões, para as águas a leste de Taiwan nesta terça-feira, 2, enquanto a presidente da Câmara dos Deputados do país, Nancy Pelosi, visita a ilha. A viagem de Pelosi à ilha que a China reivindica como sua provocou ameaças nos últimos dias por Pequim, levantando temores em militares americanos.

Segundo autoridades americanas que falaram sob condição de anonimato, o porta-aviões USS Ronald Reagan transitou pelo Mar da China Meridional e se encontra atualmente no Mar das Filipinas, a leste de Taiwan e das Filipinas e ao sul do Japão. O Reagan tem sede no Japão, e estaria operando neste momento com um cruzador de mísseis guiados e um destroier.

O Reagan, o cruzador USS Antietam e o destroier USS Higgins deixaram Cingapura após uma visita ao porto e se mudaram para o norte, para seu porto de origem no Japão. O transportador tem uma variedade de aeronaves, incluindo caças F/A-18 e helicópteros, a bordo, bem como sofisticados sistemas de radar e outras armas.

Foto de arquivo mostra o porta-aviões norte-americano USS Ronald Reagan, segundo da esquerda, e o navio plataforma da Coreia do Sul, à esquerda, navegando durante um exercício militar conjunto em um local não revelado em 4 de junho de 2022 Foto: Ministério da Defesa da Coreia do Sul via AP

A Marinha dos EUA publicou imagens do Ronald Reagan realizando manobras no domingo com o navio de carga USS Carl Brashear. Ao mesmo tempo, um navio anfíbio da Marinha, o USS Tripoli, navegava a leste de Taiwan, segundo o Instituto Naval dos Estados Unidos, um órgão independente próximo à Marinha.

No entanto, um oficial da marinha disse à agência Reuters que o movimento era normal e de rotina, embora tenha admitido que os navios eram “capazes de responder a qualquer eventualidade”. O Pentágono também assegurou que a presença destes dois navios na região não está relacionada com a visita de Pelosi.

Preocupação

Autoridades americanas já haviam adiantado que os militares aumentariam o movimento de forças e ativos na região do Indo-Pacífico caso Pelosi prosseguisse com a viagem. Eles se recusaram a fornecer detalhes na época, mas disseram que caças, navios, ativos de vigilância e outros sistemas militares provavelmente seriam usados para fornecer anéis de proteção para o voo de Pelosi.

Nancy Pelosi, chegou a Taiwan nesta terça-feira, apesar das ameaças de Pequim de sérias consequências, tornando-se a autoridade americana de mais alto escalão em 25 anos a visitar a ilha autogovernada reivindicada pela China. A viagem despertou preocupação entre políticos e militares americanos, com o presidente Joe Biden afirmando na semana passada que as forças militares se opunham à ida.

A China havia alertado sobre “medidas resolutas e fortes” se Pelosi prosseguisse com a viagem. O Ministério da Defesa da China disse que realizará uma série de operações militares direcionadas para “salvaguardar a soberania nacional” em resposta à visita. Ele prometeu “impedir resolutamente a interferência externa e as tentativas separatistas de ‘independência de Taiwan’”.

A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, sendo recebida em sua chegada ao Aeroporto Sungshan, em Taipei Foto: Ministério das Relações Exteriores de Taiwan/AFP

A China reivindica Taiwan como parte de seu território, a ser anexada à força, se necessário, e vê as visitas de funcionários de governos estrangeiros como reconhecimento da soberania da ilha. O governo Biden não pediu explicitamente a Pelosi que cancelasse a visita, enquanto procurava garantir a Pequim que não sinalizaria nenhuma mudança na política dos EUA em relação a Taiwan.

Pelosi disse em um comunicado logo após sua chegada que a visita da delegação dos EUA “honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a vibrante democracia de Taiwan”. “Nossa visita é uma das várias delegações do Congresso a Taiwan – e de forma alguma contradiz a política de longa data dos Estados Unidos”, completou.

O avião que transportava Pelosi e sua delegação deixou a Malásia na terça-feira, após uma breve parada que incluiu um almoço de trabalho com o primeiro-ministro Ismail Sabri Yaakob. A viagem não foi anunciada oficialmente com antecedência.

Barricadas foram erguidas do lado de fora do Grand Hyatt Hotel em Taipei, onde Pelosi deveria ficar em meio a segurança reforçada. Dois prédios na capital iluminaram displays de LED com palavras de boas-vindas, incluindo o icônico edifício Taipei 101, que dizia “Bem-vinda a Taiwan, Oradora Pelosi”.

Reação chinesa

A China alertou repetidamente sobre retaliação à visita de Pelosi, dizendo que seus militares “nunca ficarão de braços cruzados”. “Os EUA e Taiwan conspiraram para fazer provocações primeiro, e a China só foi obrigada a agir em legítima defesa”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, a repórteres em Pequim.

Hua disse que a China está em constante comunicação com os EUA e deixou claro “como seria perigoso se a visita realmente acontecesse”. Quaisquer contramedidas que a China tome serão “justificadas e necessárias” diante do “comportamento sem escrúpulos” de Washington, disse ela.

O arranha-céu Taipei 101 é iluminado antes da esperada visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, em Taipei, Taiwan Foto: Ritchie B. Tongo/EPA/EFE

Antes de sua chegada, hackers não especificados lançaram um ataque cibernético no site do Gabinete Presidencial de Taiwan, deixando-o temporariamente indisponível. O Gabinete Presidencial disse que o site foi restaurado logo após o ataque, que o sobrecarregou com o tráfego.

Após uma conversa telefônica de quase duas horas e meia entre Biden e Xi Jinping na semana passada, a China alertou que os Estados Unidos estariam “brincando com fogo” se permitissem a visita da oradora.

Antecipando a viagem de Pelosi, os militares da China disseram no sábado que realizariam exercícios com munição real na costa em um dos pontos mais estreitos do Estreito de Taiwan, a apenas 130 km de Taiwan. No dia seguinte, um porta-voz da Força Aérea Chinesa disse que o país enviaria caças ao redor de Taiwan para demonstrar sua capacidade de defender sua soberania, sem oferecer detalhes.

Isso levantou a perspectiva de que a China pudesse enviar aviões pela linha mediana que desce o estreito, como fez em 2020, quando Alex Azar, então secretário de saúde e serviços humanos dos EUA, visitou Taiwan.

Quando o avião que se acredita estar transportando Pelosi se aproximou de Taiwan, vários meios de comunicação estatais chineses informaram que caças chineses Su-35 estavam cruzando o estreito, fornecendo poucos detalhes.

As ameaças militares da China geraram preocupações de uma nova crise no Estreito de Taiwan que poderia perturbar os mercados globais e as cadeias de suprimentos, somando-se à crise já gerada pela guerra na Ucrânia.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os funcionários do governo estão preocupados que Pequim possa usar a visita como uma desculpa para tomar medidas provocativas de retaliação, incluindo ações militares, como disparar mísseis no Estreito de Taiwan ou em torno de Taiwan, ou realizar missões no espaço aéreo da ilha e realizar operações navais em larga escala no estreito.

“Simplificando, não há razão para Pequim transformar uma potencial visita consistente com a política de longa data dos EUA em algum tipo de crise ou usá-la como pretexto para aumentar a atividade militar agressiva dentro ou ao redor do Estreito de Taiwan”, disse Kirby./AP, AFP e NYT