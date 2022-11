EUA e China retomam negociações sobre o clima após encontro às margens do G-20

Publicidade

BALI - Os presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, e China, Xi Jinping, concordaram nesta segunda-feira, 14, em reiniciar o diálogo entre seus países como parte das negociações climáticas internacionais, um avanço no esforço para evitar o aquecimento global catastrófico.

As negociações entre China e EUA sobre o clima estavam congeladas havia meses, em meio às crescentes tensões entre os dois países sobre comércio, Taiwan e uma série de questões de segurança. A China suspendeu toda a cooperação com os EUA, incluindo em torno das mudanças climáticas, em agosto, como retaliação à viagem da presidente da presidente da Câmara americana, Nancy Pelosi, a Taiwan.

Mas os líderes das duas maiores economias do mundo - também as duas maiores fontes de emissões de combustíveis fósseis que estão aquecendo o planeta - se reuniram por mais de três horas na tarde desta segunda-feira antes da cúpula do Grupo dos 20 em Bali, Indonésia. Em seguida, declararam que seus representantes voltariam à mesa de negociações.

Presidentes Joe Biden e Xi Jinping se reuniram em Bali, na Indonésia Foto: Doug Mills/The New York Times

O anúncio reverberou a quase 10 mil quilômetros de distância em Sharm el Sheikh, no Egito, onde delegados e ativistas da conferência climática das Nações Unidas, conhecida como CO-P27, esperavam notícias que pudessem estimular ações climáticas mais agressivas de países ao redor do mundo.

“Esta é uma boa notícia para as negociações climáticas e para a ação climática”, disse Nathaniel Keohane, presidente do Center for Climate and Energy Solutions, um grupo ambiental com sede em Washington.

Milhares de diplomatas e ativistas no Egito estavam focados na reunião de Biden em Bali com Xi. “Muito está em jogo”, disse Li Shuo, consultor de políticas do Greenpeace, um grupo ambientalista em Pequim. Ele disse que os EUA e a China precisam enviar um sinal de que a ameaça existencial à humanidade representada pelas mudanças climáticas vale a pena deixar de lado suas diferenças.

Biden pareceu pressionar Xi sobre a cooperação climática em seu discurso de abertura em Bali antes da reunião bilateral no hotel da delegação chinesa.

“O mundo espera, acredito, que a China e os EUA desempenhem papéis-chave na abordagem dos desafios globais, das mudanças climáticas à insegurança alimentar e para que possamos trabalhar juntos”, disse Biden. “Os EUA estão prontos para fazer exatamente isso – trabalhar com você – se é isso que você deseja.”

Compensações

Após a reunião, a Casa Branca divulgou um comunicado dizendo que os dois líderes “concordaram em capacitar autoridades importantes para manter a comunicação e aprofundar esforços construtivos” sobre mudanças climáticas e outras questões.

John Kerry, o enviado climático de Biden, e seu homólogo, Xie Zhenhua, não tiveram negociações formais em Sharm el Sheikh, onde delegados representando quase 200 países estão travando a discussão sobre se os países industrializados devem compensar os países em desenvolvimento por perdas e danos causados por desastres climáticos.

Os dois negociadores, que se conhecem há 20 anos, se encontraram casualmente pelo menos sete vezes na COP-27, disse um funcionário do governo. Eles foram vistos falando juntos em público – a certa altura, Xie apertou carinhosamente o braço de Kerry – e Kerry foi visto entrando no escritório da delegação chinesa.

Na segunda-feira, nem Kerry nem Xie responderam a perguntas sobre o que significaria receber luz verde de seus chefes pelo resto de seu tempo na conferência do clima.

Em imagem de arquivo, John Kerry (E) e Xie Zhenhua se encontram em Davos, na Suíça Foto: Markus Schreiber/AP - 24/05/2022

As negociações renovadas ocorrem em um momento crucial na luta para limitar o aquecimento global. Os negociadores que representam quase 200 países no Egito estão lutando para encontrar um ponto comum entre nações ricas e pobres.

“Os países gostam de se esconder entre os EUA e a China e dizer: ‘Os dois maiores poluidores não estão trabalhando juntos, não estão fazendo muito, então por que deveríamos?’”, disse Bernice Lee, especialista em política climática da Chatham House, instituto de política no Reino Unido. Quando eles se reúnem em torno de uma ambição, disse ela, esse argumento cai por terra.

As discussões também ocorrem à medida que os países se posicionam para dominar as indústrias energéticas como solar, eólica e baterias que ajudarão o mundo a abandonar os combustíveis fósseis.

Os EUA estão prontos para competir agressivamente com a China no que diz respeito à economia verde, seguindo uma lei climática histórica assinada por Biden no semestre passado que injetará US$ 370 bilhões (R$ 1,9 trilhão) em energia renovável e veículos elétricos.

Quando Biden apareceu nas negociações climáticas no Egito na sexta-feira, ele disse que o financiamento abriria caminho para a inovação americana que reduziria o custo da energia solar, eólica e outras energias renováveis.

Os EUA e a China são os dois maiores emissores de gases de efeito estufa, que já aqueceram o planeta em média 1,1 grau Celsius em comparação com os níveis pré-industriais. Se o aumento da temperatura passar de 1,5 grau, alertam os cientistas, a probabilidade de um impacto climático catastrófico aumenta significativamente.

Uma exibição no pavilhão chinês da conferência climática das Nações Unidas no Egito, onde os delegados esperam que as notícias do encontro entre Xi e Biden estimulem ações climáticas mais agressivas Foto: Joseph Eid/AFP - 10/11/2022

Acordos anteriores entre os EUA e a China ajudaram a pavimentar o caminho para o Acordo de Paris de 2015, que foi o primeiro pacto de aquecimento global no qual tanto as nações desenvolvidas quanto as em desenvolvimento se comprometeram a reduzir os gases de efeito estufa.

“Imagine atingir 1,5 grau sem que EUA e China conversem entre si pelo resto desta década?” disse Li. “Eu não consigo ver isso.”

Mas ainda não está claro como a cooperação renovada entre Washington e Pequim pode se traduzir em acordos concretos na COP-27, que começou em 6 de novembro e está programada para terminar em 18 de novembro. Os dois países estão em desacordo em várias frentes.

Os EUA querem que os negociadores da COP-27 reafirmem o compromisso de manter o aquecimento em 1,5 grau Celsius, mas a China está resistindo porque isso exigiria que ela se comprometesse com cortes mais profundos de emissões.

A maior questão que os negociadores enfrentam no Egito é se devem criar um fundo para ajudar os países pobres a lidar com as perdas e danos causados por desastres climáticos contínuos – como as inundações devastadoras no Paquistão e na Nigéria, ou a necessidade de realocar comunidades insulares devido ao aumento do nível do mar.

O governo Biden está resistindo à criação de um novo fundo, em parte porque é improvável que consiga algum dinheiro do Congresso e também porque o governo não quer ser responsabilizado pelos custos de desastres globais disparados.

Kerry também disse que a China deve contribuir para qualquer novo aporte de dinheiro que possa ser criado, dada sua grande e crescente contribuição para o aquecimento global. Isso não foi bem recebido por Pequim, que está se apegando ao seu status no órgão climático da ONU como um país em desenvolvimento e não uma nação industrializada.

“Não é obrigação da China fornecer apoio financeiro” sob as regras climáticas da ONU, disse Xie na quarta-feira. Pequim está disposta a gastar dinheiro para ajudar os países mais pobres, disse ele, mas apenas por meio de canais separados.

“Ambos os países estão sob pressão na COP para mobilizar mais financiamento climático para os países pobres”, disse Kelly Sims Gallagher, professora da Fletcher School da Tufts University. Ela disse esperar que esse seja o foco quando Kerry e Xie se sentarem para discussões substanciais.













