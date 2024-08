Por que EUA e França veem com receio postura do Brasil sobre a Venezuela? Leia bastidores

BRASÍLIA - Embora favoráveis aos esforços de interlocução liderados pelo Brasil, em parceria com México e Colômbia, países aliados demonstram nos bastidores receio e enxergam ambiguidades e contradições na proposta de diálogo em curso, especialmente sobre como prodecer para checar o verdadeiro resultado da eleição presidencial na Venezuela.

Nos bastidores da diplomacia, franceses e americanos, por exemplo, duas das potências nucleares com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, fazem ressalvas e listam empecilhos para a verificação ocorrer dentro da Venezuela, em formato a ser discutido pelas forças políticas locais - chavismo e oposição. Esse seria o passo seguinte a partir da eventual publicação das atas eleitorais, pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), contendo os resultados por zona eleitoral, de forma completa, detalhada e transparente. É o que defendem atualmente os três maiores países da região, com argumento proposto em dois comunicados conjuntos, direcionados ao regime chavista. Tanto o Brasil, quanto a Colômbia e o México são governados por aliados históricos do chavismo.

Maduro foi à Suprema Corte venezuelana para apostar na auditoria sobre as eleições encomendada por ele, mas que vem sofrendo questionamentos internacionais (AP Photo/Matías Delacroix) Foto: Matias Delacroix/AP

Ceticismo

Nos últimos dias, a reportagem do Estadão conversou com diplomatas brasileiros e estrangeiros, inclusive de potências ocidentais, que acompanham as tratativas. As chancelarias a que pertencem mantêm diálogo constante com o Itamaraty. Eles falaram sob condição de anonimato.

A diplomacia dos EUA e da União Europeia já declarou que as evidências até agora indicam uma vitória de González e a derrota do regime. Eles baseiam essa opinião em avaliações sobre as 24.576 atas de mesas de votação (82% do total) colhidas e publicadas pela oposição. Diplomatas dizem que ela foram exaustivamente analisadas como confiáveis por instituições independentes, além de cotejadas com contagens rápidas e pesquisas de boca de urna.

Há declarações de apoio e apreço pela busca de interlocução por parte do Brasil - uma política de “manter a porta aberta” - para obter mediação entre regime e opositores. É uma postura pragmática e vista como positiva, o caminho correto a se seguir no momento. Mas a maioria defende que seria necessária uma verificação internacional do resultado, a partir da publicação das atas.

Um dos argumentos citados por esses diplomatas é que, embora existam especialistas venezuelanos e entidades tecnicamente capacitadas de realizar uma auditoria e verificar o resultado, ao fim das contas Maduro e oposição precisariam concordar e reputar que essa pessoa ou organismo é confiável.

Um diplomata com experiência no terreno em Caracas afirmou que “dificilmente” se encontraria tal pessoa dentro da Venezuela e que, quem denuncia algo contrário aos interesses do regime, atual, acaba sendo preso ou torturado. Portanto, ao fim das contas, não haveria segurança para qualquer entidade que ouse declarar, dentro da Venezuela, um resultado que desagrade ao regime. Por isso a necessidade de ser alguém fora do país.

Entre as opções lembradas por diplomatas estão o painel de especialistas eleitorais das Nações Unidas, a missão de observação eleitoral da União Europeia, e mesmo as autoridades eleitorais da Colômbia e do Brasil - o Tribunal Superior Eleitoral.

Cético, um deles lembrou que o regime de Maduro deve aceitar somente a “certificação” de países alinhados, que tendem a anunciar os resultados que eles querem e até já reconheceram a reeleição - “talvez os cubanos possam mandar sua comissão eleitoral, ou talvez Putin, os iranianos; a comissão eleitoral norte-coreana deve ser expecional...”, ironizou.

Intermediação contestada

Brasil, México e Colômbia pedem que o regime do ditador Nicolás Maduro permita uma “verificação imparcial dos resultados” e destacam que “as soluções da situação atual devem surgir da Venezuela”.

Lula, Gustavo Petro e Andrés Manuel López Obrador tentam realizar uma chamada conjunta para discutir o assunto de forma virtual e depois fazer um telefonema, também em conjunto, para Maduro e para o candidato opositor. Os governos dos três países, deixaram de reconhecer imediatamente a anunciada reeleição do ditador, por 52% contra 43% do desafiante Edmundo González. Os números foram informados pelo CNE sem publicizar evidências. A oposição denunciou uma fraude, declarou-se vitoriosa com 67% em favor de González, contra 30% de Maduro, tendo difundido atas eleitorais coletadas por seus militantes. Desde então, há um impasse no país e na comunidade internacional.

Nuances na ‘tríade’

Há uma cobrança ampla pela divulgação das atas. Mas, mesmo entre a chamada ‘tríade’, existem nuances, e a Colômbia destoa. O presidente colombiano Gustavo Petro já defendeu que seja realizado um escrutínio com contagem de votos não somente pelas facções políticas venezuelanas, mas sob “supervisão internacional profissional”.

Brasil e México resistem. Preferem defender apenas a necessidade de “imparcialidade” nessa verificação, sem estabelecer uma fórmula a priori de como deve ser realizada. Estaria, portanto, aberto aos dois lados decidir como, onde e quem faria a checagem.

Ao mesmo tempo, Amorim se vale de declarações de incentivo à interlocução brasileira, vindas de representantes do governo dos EUA, e diz que a União Europeia poderia ter tido um papel crucial na observação e, talvez, levado a um desfecho diferente, se tivesse relaxado sanções ao regime e com isso conseguido enviar sua missão de observação ao país.

Diplomatas europeus, no entanto, duvidam que a simples presença de uma missão de observação em nome do bloco mudasse algo no resultado. Mesmo integrantes do Itamaraty reconhecem que não havia igualdade de condições na disputa e que não há agora nas negociações pós-votação e no controle das “armas”.

Negociações diplomáticas

Desde a semana passada, o ministro Mauro Vieira intensificou contatos com seus homólogos. Ele tem conversado com frequência diária com os chanceleres de México (Alicia Bárcena) e Colômbia (Luis Murillo), e trocou informações com Espanha (José Manuel Albares), Portugal (Paulo Rangel), Reino Unido (David Lammy) e França (Stéphane Séjourné).

Com todos os europeus, o ministro insistiu na necessidade de divulgação dos resultados pelas atas. “A verificação das atas é fundamental”, afirmou Albares. Nesta segunda-feira, dia 12, Vieira conversou sobre o assunto com o arcebispo venezuelano Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado do Vaticano.

Diplomatas estrangeiros com vivência em Caracas afirmam que o CNE tem condições técnicas e que o sistema de votação e contagem possui confiabilidade e robustez, podendo emitir resultados em horas ou dias e divulgar os documentos mesa a mesa, o que costumava ocorrer no passado em dias. Há cada vez mais ceticismo de que o regime venha a publicar os resultados certificados.

Desta vez, houve apenas duas declarações oficias, sem lastro e dados comprobatórios. Há quem especule que o Psuv e o regime tentaram falsificar atas para fazê-as coincidir com o que o CNE anunciou, mas falharam por causa das ferramentas de segurança, como códigos QR, assinaturas e outros marcadores impressos.

Observadores eleitorais que estiveram em Caracas, como o cientista político brasileiro Ian Batista, do Centro Carter, afirmam que esses documentos e os equipamentos de votação, as urnas eletrônicas, estão custodiados pelo por militares, por isso, podem vir a público.

Eles desconfiam da tese de que o atraso na publicação se deve a um ataque hacker vindo da Macedônia do Norte - porque a transmissão do dados ocorre por meio de linhas telefônicas criptografadas - e que não houve nenhuma evidência.