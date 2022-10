EUA e México preparam resolução na ONU para missão internacional no Haiti

PORTO PRÍNCIPE - Os Estados Unidos e o México anunciaram nesta segunda-feira, 17, que preparam uma resolução na Organização das Nações Unidas (ONU) que autoriza uma missão internacional de assistência no Haiti. O governo do país caribenho emitiu um pedido de socorro diante das crises de segurança com ataques de gangues, aumento no nível da fome e surto de cólera que se acumulam.

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, fez o anúncio em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. No evento, ela explicou que a missão não seria liderada pela ONU e sim por “um país parceiro” e “com a experiência profunda e necessária necessária para que tal esforço seja eficaz”, podendo ter mandato para uso de força militar, se necessário. Não houve indicação de qual país lideraria a missão.

A proposta é uma resposta ao pedido do primeiro-ministro haitiano Ariel Henry e do Conselho de Ministros do Haiti por assistência internacional para ajudar a restaurar a segurança e aliviar a crise humanitária. O país começou a sair do controle no mês passado, quando Henry disse que os subsídios aos combustíveis seriam eliminados, fazendo com que os preços dobrassem. Com isso, gangues bloquearam a entrada do terminal petrolífero de Varreux, o principal do Haiti, prejudicando o fornecimento de alimentos e água potável em meio ao surto de cólera.

Um homem passa por veículos carbonizados e abandonados no bairro de La Plaine, em Porto Príncipe, Haiti. Gangues tentam controlar territórios em meio à crise política no país Foto: Odelyn Joseph/AP

Em 9 de outubro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, já havia proposto o envio de uma “força de ação rápida” ao Haiti, composta por militares de um ou mais países. O objetivo seria ajudar o governo a recuperar o controle de Porto Príncipe, capital que é dominada em alguns pontos por gangues armadas, e desbloquear o fornecimento de combustível e outros bens básicos.

O pedido por ajuda gerou protestos no Haiti, onde manifestantes pediram a renúncia do primeiro-ministro. Isso porque o país tem um conturbado histórico de intervenções estrangeiras, além de parte da população não considerar o poder de Henry legítimo. Ele assumiu após o assassinato em 2021 do então presidente Jovenel Moïse, mas nunca foi eleito nem formalmente confirmado no cargo.

Por isso, a Rússia e a China levantaram questões sobre o envio de uma força armada estrangeira para o Haiti. O vice-embaixador da russo na ONU, Dmitri Polianski, disse que Moscou não pode apoiar a aprovação rápida de uma resolução de sanções, pois seria necessário “uma análise aprofundada e negociações detalhadas”, disse ele, “para garantir que as medidas visem restaurar o controle do governo e não sejam percebidas como forma de punir todo o país e seu povo”.

Já o vice-embaixador chinês na ONU, Geng Shuang, observou o apelo do primeiro-ministro Henry, mas também a oposição de alguns partidos e grupos políticos à presença de uma força armada estrangeira no Haiti. “Em um momento em que o governo haitiano carece de legitimidade e é incapaz de governar, o envio de uma força de ação tão rápida ao Haiti receberá a compreensão, o apoio e a cooperação das partes no Haiti, ou enfrentará resistência ou mesmo desencadeará um confronto violento por parte da população?”, perguntou. “Essas são coisas que precisamos considerar e tratar com cautela”.

Crises acumuladas

A instabilidade política no país mais pobre da América Latina se acentuou desde o assassinato de Jovenel Moïse, que já enfrentava protestos da oposição pedindo sua renúncia por acusações de corrupção e por tentar prolongar o mandato. Moïse dissolveu a maioria do parlamento em janeiro de 2020 depois de não realizar eleições legislativas em 2019 em meio a um impasse político.

Atualmente, o Haiti enfrenta uma inflação que levou a uma disparada de preços. O nível de fome aumentou no país, uma vez que a oferta de combustível, água e outros suprimentos básicos diminuíram quase um mês depois que uma das gangues mais poderosas bloqueou o acesso do terminal de Varreux. Postos de gasolina e escolas continuam fechados e bancos e supermercados estão operando em horário limitado.

A escassez de água e itens básicos agravou o recente surto de cólera, com centenas de hospitalizados e dezenas de mortos. O último surto da doença no país teve afetou as tropas das forças de paz do Nepal, em missão pela ONU no local, que introduziram a bactéria no maior rio do país por meio de esgoto. Quase 10.000 pessoas morreram e mais de 850.000 ficaram doentes.

Além da epidemia de cólera, o novo pedido de intervenção enfrenta resistência de líderes locais, que rejeitam a ideia de forças de paz da ONU observando que a última missão, de 2004 a 2017, liderada por militares brasileiros, ficou marcada também por acusações de agressão sexual por membros da tropa da Organização.