EUA e Ucrânia devem assinar acordo de minerais após bate-boca entre Trump e Zelenski, diz agência

Os Estados Unidos e a Ucrânia devem assinar o acordo para exploração de minerais em terras ucranianas, revelou a agência Reuters nesta terça-feira, 4, quatro dias depois de a assinatura ter sido cancelada após uma discussão entre Donald Trump e Volodmir Zelenski na Casa Branca.

Três fontes disseram à agência que Trump quer anunciar o acordo em sua fala no Congresso americano na noite desta terça-feira. Este será o primeiro discurso do presidente americano à nação desde que retornou à Casa Branca, em meio à incerteza econômica e ao declínio da popularidade de sua presidência. Não está claro se Washington e Kiev assinariam a última versão do acordo, alcançada em 25 de fevereiro, ou se alterações foram feitas após o bate-boca

Assinatura de acordo sobre exploração de minerais foi cancelada após uma discussão entre Donald Trump e Volodmir Zelenski na Casa Branca na última sexta-feira. Foto: Mystyslav Chernov/AP

PUBLICIDADE Segundo a Reuters, entretanto, as fontes alertaram que o acordo ainda não foi assinado e que a situação pode mudar. A Casa Branca não atendeu a pedidos de comentários feito pela agência. Mais cedo nesta terça-feira, Zelenski garantiu que está pronto para firmar o acordo, em suas primeiras declarações públicas desde que Trump anunciou que estava interrompendo a ajuda militar à Ucrânia na noite de segunda-feira.

Publicidade

Zelenski assegurou na rede social X que está disposto a “trabalhar sob a liderança” de Trump para “conseguir uma paz duradoura” na Ucrânia, em meio às tensões com o presidente americano.

O acordo

O presidente ucraniano havia viajado a Washington na última sexta-feira para assinar o acordo que permitiria que os Estados Unidos explorassem terras raras da Ucrânia. O acordo surgiu da insistência do presidente americano em “recuperar o dinheiro” da ajuda concedida à Ucrânia desde o início da invasão russa, há três anos.

Fontes ucranianas disseram que a proposta inicial de Washington equivalia a “nos extorquir US$ 500 bilhões (R$ 2,88 trilhões)”, quatro vezes o valor da ajuda de Washington até agora, de US$ 120 bilhões de dólares (R$ 693 bilhões), segundo dados do Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW Kiel).

Zelenski então rejeitou o acordo, recusando-se a assinar um documento que pesaria sobre “dez gerações de ucranianos”. Após Washington abandonar exigência de receber US$ 500 bilhões e o texto fazer referência à segurança da Ucrânia, as tratativas finalmente agradaram ambas as partes no dia 25 de fevereiro.

Publicidade

Mas o que era para ser um encontro para assinatura do acordo, no dia 28, acabou com um bate-boca entre Trump e Zelenski. O presidente americano repreendeu Zelenski, chamou-o de ingrato e o acusou de brincar “com o risco de uma 3ª Guerra Mundial”. O acordo foi cancelado e Zelenski foi expulso da Casa Branca.