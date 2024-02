Na quinta, 8, Trump participará do caucus (método de seleção de candidatos de alguns Estados nos EUA) dos Republicanos em Nevada, nos quais todos os 26 delegados do Estado serão concedidos. O caucus de Nevada complicou o processo e tornou a primária no Estado basicamente irrelevante.

Como a candidata mais bem colocada após “nenhum destes candidatos”, Haley ainda era esperada para ser declarada a vencedora, de acordo com o escritório do secretário de Estado, que apontou para uma lei eleitoral estadual que diz que “apenas os votos lançados para os candidatos nomeados serão contados” ao determinar o resultado. Mas Haley pulou completamente a campanha em Nevada, optando em vez disso por passar seu tempo na Carolina do Sul, seu Estado natal, e onde ocorrerá a próxima primária, depois que Trump venceu facilmente as duas primeiras disputas de nomeação em Iowa e New Hampshire. Haley deve realizar um comício na Califórnia.