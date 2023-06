Restaurante nos EUA é condenado após contratar padre falso para ‘ouvir pecados’ de funcionários

Um restaurante no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, foi condenado a pagar US$ 140 mil (cerca de R$ 671 mil) em salários atrasados e danos a 35 funcionários após contratar um padre falso para fazer os funcionários admitirem seus “pecados” no local de trabalho. O caso foi divulgado pelo Departamento de Trabalho dos EUA, que descreveu o episódio como “um dos mais sem vergonha” entre as investigações já feitas sobre intimidação no ambiente de trabalho.

Segundo o órgão federal, um funcionário da Che Garibaldi Inc., operadora da Taqueria Garibaldi, testemunhou que o restaurante ofereceu aos funcionários uma pessoa que se apresentou como padre para ouvir confissões durante o horário de trabalho. O funcionário relatou que o padre perguntou se os trabalhadores haviam roubado o local de trabalho, atrasado para o seu turno, feito algo para prejudicar o empregador ou se tinham má intenções em relação a ele.

A condenação do tribunal integra uma investigação do Departamento de Trabalho dos EUA que descobriu que o restaurante negava o pagamento de horas extras e que gerentes recebiam ilegalmente o pool de gorjetas dos funcionários, além de relatos de retaliação, em que alguns funcionários sofriam o que a agência governamental chama de “consequências adversas de imigração” no caso de funcionários que cooperavam com as investigações.

Caso foi divulgado pelo Departamento de Trabalho dos EUA, que descreveu o episódio como “um dos mais sem vergonha” entre as investigações já feitas sobre intimidação no ambiente de trabalho. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

“Sob juramento, um funcionário da Taqueria Garibaldi explicou como o restaurante ofereceu um suposto padre para ouvir seus ‘pecados’ no local de trabalho, enquanto outros funcionários relataram que um gerente alegou falsamente que questões de imigração seriam levantadas pela investigação do departamento”, disse o procurador regional do trabalho Marc Pilotin em São Francisco.

Como resultado, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Califórnia ordenou que Che Garibaldi e os proprietários e operadores Eduardo Hernandez, Hector Manual Martinez Galindo e Alejandro Rodriguez pagassem US$ 140 mil em salários atrasados e danos a 35 funcionários.

Continua após a publicidade

Além de ajudar na recuperação de US$ 70 mil em salários atrasados e uma quantia igual em danos liquidados, o juiz ordenou que o restaurante e seus proprietários pagassem ao departamento US$ 5 mil em multas civis devido à natureza intencional de suas violações.

O tribunal também ordenou que a Taqueria Garibaldi não tomasse nenhuma medida para impedir os funcionários de fazer valer seus direitos, interferir em qualquer investigação do departamento ou demitir, ameaçar ou discriminar qualquer funcionário que tenha falado com os investigadores.