EUA enviaram 4 mil imigrantes centro-americanos para o México nos últimos 3 meses

Os Estados Unidos enviaram 4 mil cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos para o México desde 12 de maio, disse o subsecretário do Departamento de Segurança Interna para política de fronteira e imigração, Blas Núñez-Neto, na quinta-feira, 27.

Em 12 de maio, o governo do presidente democrata Joe Biden suspendeu uma regra de saúde conhecida como Título 42, que permitia que quase todos os migrantes que chegassem sem a documentação necessária para entrar no México fossem bloqueados na fronteira.

Para combater a suspensão, o governo introduziu durante meses uma série de “caminhos legais” como uma “alternativa à migração irregular”.

Patricia Vargas (C), da Venezuela, chora enquanto espera por membros da família do lado de fora de um centro de processamento em Brownsville, Texas, em 11 de maio de 2023. Vargas descobriu mais tarde que seus netos foram enviados de volta ao México. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Essas regras, que na prática restringem o acesso ao asilo, obrigam os migrantes a marcar uma entrevista por meio de um aplicativo de celular (CBP One) ou a solicitar asilo nos países pelos quais passam, por exemplo, usando uma permissão de reunificação familiar para cidadãos da Guatemala, El Salvador, Honduras e Colômbia.

Eles também incluem um programa que autoriza a entrada de 30.000 pessoas por mês da Venezuela, Nicarágua, Cuba e Haiti por motivos humanitários, caso tenham um patrocinador nos EUA.

Aqueles que tentam entrar no país contornando esses “canais legais” podem ser removidos por meio de repatriações rápidas.

Política de repatriação

“Desde 12 de maio, repatriamos mais de 85.000 pessoas para 115 países, incluindo 4.000 cidadãos de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela que foram repatriados para o México”, disse Núñez-Neto em entrevista coletiva por telefone.

É “a primeira vez na história bilateral de nossos dois países que o governo do México permite a repatriação de cidadãos de terceiros países em nossa fronteira”, acrescentou.

A colaboração entre os governos dos EUA e do México “está mais forte hoje do que nunca”, disse o vice-secretário, que é responsável pelas questões de migração há duas décadas.

Os repatriados são impedidos de retornar aos EUA por um período de cinco anos e podem ser processados se o fizerem.

“Essas medidas estão funcionando”, disse Nunez-Neto, insistindo que houve uma diminuição no número de travessias de fronteira.

De acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras, as autoridades dos EUA detectaram 99.545 migrantes na fronteira com o México em junho, 30% a menos do que em maio.

A política de imigração de Biden está em perigo desde que um juiz federal a bloqueou na terça-feira por considerá-la “contrária à lei”, após uma ação judicial movida por organizações de direitos civis.

Migrantes esperam para serem processados em solo americano após atravessarem do México antes da expiração da regra do título 42 da era pandêmica em El Paso, Texas, em 8 de maio de 2023. Foto: Justin Hamel / NYT

O governo recorreu e pediu que a decisão do tribunal fosse mantida em suspenso enquanto o recurso prossegue.

“Nada mudou na fronteira esta semana”, insistiu Nunez-Neto, satisfeito com os resultados obtidos até o momento.

De acordo com ele, “mais de 58.000 cidadãos” de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela entraram nos Estados Unidos graças ao programa destinado a eles e cerca de 1.450 pessoas marcam um encontro diário com o aplicativo CBP One.

Nos últimos meses, os EUA também abriram escritórios de “mobilidade segura” na Costa Rica, Colômbia e Guatemala para processar solicitações do programa de refugiados dos EUA provenientes desses países, mas também de outros países, como a Espanha.

Até 24 de julho, mais de 18.000 pessoas haviam se registrado na plataforma de mobilidade segura, incluindo mais de 10.000 venezuelanos, de acordo com Marta Youth, subsecretária de Estado em exercício para o Escritório de População, Refugiados e Migração, na mesma conferência de imprensa.

Uma vez registrados, o Alto Comissariado para Refugiados (ACNUR) os entrevista e encaminha aqueles que atendem a uma série de requisitos para programas de refugiados. /AFP