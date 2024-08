Em um comunicado no início desta semana, o Gabinete do Xerife do Condado de Santa Bárbara informou ter prendido dois suspeitos com o auxílio do dispositivo localizador.

Eles foram presos nas proximidades da cidade de Santa Maria, com a correspondência da vítima e outros itens, que as autoridades acreditam terem sido roubados de mais de uma dúzia de pessoas. A polícia informou estar trabalhando para entrar em contato com as outras vítimas do caso.