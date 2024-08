De acordo com a emissora, Yuanjun Tang, de 67 anos, enfrenta acusações de ter espionado ativistas e dissidentes chineses residentes nos Estados Unidos e de ter feito declarações falsas quando interrogado pelo FBI.

Tang é cidadão estadunidense naturalizado e, segundo o pronunciamento do DOJ, teria atuado de 2018 a 2023 como agente da China por ordem do Ministério da Segurança do Estado (MSS), a principal agência de inteligência civil do governo chinês.