O Bay Area News Group relatou na sexta-feira, 20, que a sobrinha de Albino em Oakland — com a assistência da polícia, do FBI e do Departamento de Justiça — localizou seu tio vivendo na costa leste do país. Albino, pai e avô, é um bombeiro aposentado e veterano do Corpo de Fuzileiros Navais que serviu no Vietnã, segundo sua sobrinha, Alida Alequin, de 63 anos. Ela encontrou Albino e o reuniu com sua família da Califórnia em junho.

Em 21 de fevereiro de 1951, uma mulher atraiu o pequeno Albino do parque em West Oakland, onde ele estava brincando com seu irmão mais velho, e prometeu ao menino nascido em Porto Rico, em espanhol, que compraria doces para ele. Em vez disso, a mulher sequestrou o garoto, levando-o de avião para a costa leste, onde ele acabou com um casal que o criou como se fosse seu próprio filho, relatou o grupo de notícias. As autoridades e membros da família não disseram onde na costa leste ele vive.