Noventa caracóis gigantes africanos foram apreendidos no dia 30 de junho no Aeroporto Metropolitano de Detroit, nos Estados Unidos, pelo serviço de Proteção das Alfândegas e Fronteiras do país (CBP, na sigla em inglês). A informação foi divulgada pela agência na última terça-feira, 16, em seu site oficial.

Segundo a publicação, o esconderijo de caracóis vivos foi descoberto depois que um passageiro que chegava de Gana foi encaminhado para um exame secundário, após declarar transportar vários itens alimentares frescos. Durante a inspeção de bagagem, uma bolsa amarrada com um odor estranho chamou a atenção de especialistas em agricultura. Dentro da bolsa, foram encontrados os caracóis gigantes africanos, com tamanhos variando de 7 cm a 15 cm de comprimento. Antes de a bagagem ser aberta, a agência destaca que outros outros itens proibidos foram declarados pelo passageiro, como pele de boi e pimentões frescos, mas não houve menção aos caracóis, que são considerados uma espécie invasora nos EUA.

Esconderijo de caracóis vivos foi descoberto depois que passageiro que chegava de Gana foi encaminhado para um exame secundário, após declarar transportar vários itens alimentares frescos. Foto: Agência de Proteção das Alfândegas e Fronteiras dos EUA (CBP)/Divulgação

“Estes caracóis são uma espécie invasora que pode impactar negativamente nossa economia”, disse o diretor interino de porto, John Nowak, que afirmou que os especialistas em agricultura estão sempre de olho em plantas, animais e insetos nocivos. Segundo a CBP, embora esses caracóis gigantes africanos fossem destinados para consumo, eles têm um apetite voraz e podem causar grandes danos às plantações quando escapam para o ambiente.

Os caracóis podem crescer até 20 centímetros e se alimentar de uma grande variedade de plantas, incluindo as de cultivo economicamente importantes. Além disso, os caracóis também podem representar uma ameaça à saúde pública, pois podem transmitir o verme-do-pulmão do rato, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA.