EUA fazem primeiro teste completo de míssil hipersônico

A Força Aérea dos Estados Unidos completou seu primeiro teste com o protótipo completo do míssil hipersônico AGM-183A ARRW. De acordo com um comunicado dos militares americanos, o projétil atingiu uma velocidade mais de cinco vezes superior ao som antes de acertar o alvo.

O teste foi realizado na sexta-feira, 9, no sul da Califórnia. De acordo com o comunicado da Força Aérea, testes anteriores haviam focado apenas na detonação. Desta vez, o projétil foi disparado a partir de um avião-bombardeiro B-52H Stratofortress.

“Após a separação do ARRW [”Arma de Resposta Rápida Lançada do Ar”, na sigla em inglês] da aeronave, ele atingiu velocidades hipersônicas superiores a cinco vezes a velocidade do som, completou sua trajetória de voo e detonou na área do alvo final. As indicações mostram que todos os objetivos foram alcançados”, relata o comunicado.

A Lockheed Martin, fabricante do AGM-138A, publicou um vídeo em suas redes sociais comemorando o resultado dos testes e mostrando algumas imagens do sobrevoo do bombardeiro e da fabricação do projétil, afirmando que o resultado demonstra a capacidade operacional do armamento.

“Não um. Não dois. Mas três - seguidos! Este último teste de voo bem-sucedido comprova o design da arma de resposta rápida lançada do ar (ARRW) e demonstra sua capacidade em velocidades hipersônicas”, escreveu a fabricante na publicação.

B-52H Stratofortress lança míssil de cruzeiro AGM-86B durante teste em Utah; ARRW foi testada a partir de avião do mesmo tipo na semana passada. Foto: Staff Sgt. Roidan Carlson/ U.S. Air Force/ via Reuters

De acordo com o comunicado da Força Aérea dos EUA, o ARRW foi projetado para permitir que o país determine e ataque alvos fixos, de alto valor em ambientes contestados, nos quais o tempo do ataque é um fator de risco.

“Estou imensamente orgulhoso da tenacidade e dedicação que esta equipe demonstrou para fornecer uma capacidade vital aos nossos combatentes”, disse o brigadeiro Jason Bartolomei, oficial executivo do Programa da Direção de Armamento, enaltecendo o fato de que todo o processo de desenvolvimento de design, fabricação e testes foi concluído em cinco anos.