Ao ver um “brinquedo” no quintal de sua avó, Angelo Owens, uma criança de 9 anos, sequer podia imaginar o risco de vida que estava correndo. O menino, morador da Florida, nos Estados Unidos, ficou cara a cara com uma das cobras mais venenosas do mundo, uma cascavel diamante de mais de um metro e meio, acreditando que era um urso de pelúcia. O caso ocorreu na quarta-feira, 8, de acordo com o canal Wesh 2.

Angelo estava no quintal da casa de sua avó na cidade de Longwood quando avistou algo no canto. Ao perceber que não era um ursinho, mas sim uma cobra, o menino foi contar para a sua família, que inicialmente não demonstrou muita preocupação, porque todos acharam que era uma espécie inofensiva.

A calmaria durou até os familiares ouvirem um barulho. “Apenas um chiado bem alto. Dava para ouvir a duas ou três casas de distância - era alto”, disse o pai do menino ao Wesh 2. Eles chegaram a acionar o Departamento de Conservação da Flórida, mas os policiais que foram até o local disseram que não eram capazes de lidar com cobras venenosas e deram-lhes uma lista de pessoas que poderiam.

Um especialista, então, foi acionado e conseguiu capturar o animal. A cobra foi encaminhada para um centro de répteis que coletará seu veneno para produzir soro.

“Ele é um menino de sorte. Se ele não tivesse sido sábio o suficiente para ir buscar a mãe, se ele tivesse tentado pegá-lo ou chegar perto dele, a história seria diferente”, disse o pai.