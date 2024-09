Um gato cinza embarcou em sua maior aventura sozinho nos Estados Unidos: viajou mais de mil quillômetros de Wyoming até a Califórnia. Mas continua sendo um mistério como o felino chamado Rayne Beau — pronunciado “rainbow” — conseguiu voltar para casa dois meses depois de se perder no Parque Nacional de Yellowstone durante uma viagem.

Benny e Susanne Anguiano e seus dois gatos chegaram ao Fishing Bridge RV Park em Yellowstone em 4 de junho para a primeira viagem dos gatos à floresta. Mas logo após chegarem, Rayne Beau se assustou e correu para as árvores próximas.

Esta fotografia fornecida por Susanne Anguiano mostra seu gato Rayne Beau olhando pela janela de um camper em julho de 2023 Foto: Susanne Anguiano via AP

O casal o procurou por quatro dias, até mesmo colocando seus petiscos e brinquedos favoritos ao ar livre. Quando finalmente tiveram que voltar para Salinas, Califórnia, em 8 de junho, Susanne Anguiano disse que ficou arrasada, mas nunca perdeu a esperança de encontrá-lo. "Estávamos entrando no deserto de Nevada e, de repente, vejo um arco-íris duplo. Tirei uma foto e pensei: isso é um sinal. Um sinal para o nosso arco-íris de que ele ficará bem", disse ela. Em agosto, eles receberam uma notícia incrível quando uma empresa de microchip os contatou dizendo que seu gato estava na Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra Animais em Roseville, Califórnia, quase 1.448 quilômetros de Yellowstone. Ele estava a apenas cerca de 322 quilômetros de sua casa em Salinas.

Durante uma viagem de carro ao Parque Nacional de Yellowstone em junho, Rayne Beau fugiu do camper de seus donos californianos e correu para a floresta. Dois meses depois, o gato foi encontrado de volta na Califórnia e posteriormente reunido com sua família Foto: Alexandra Betts via AP

Uma mulher que viu Rayne Beau vagando pelas ruas da cidade no norte da Califórnia o alimentou e deu água até que o capturou em 3 de agosto e o levou para a instituição. No dia seguinte, o casal foi até Roseville e buscaram seu gato, que havia perdido 6 quilos.

“Eu realmente acredito que ele fez essa jornada por conta própria. As patas dele estavam muito machucadas. Ele perdeu 40% do peso corporal, tinha níveis de proteína muito baixos devido à nutrição inadequada. Então, ele não foi bem cuidado,” disse Susanne Anguiano.

O casal ainda não sabe como seu gato chegou a Roseville, mas acredita que ele estava tentando voltar para casa. Eles entraram em contato com a mídia na esperança de preencher as lacunas. Benny Anguiano disse que, além de microchipar seus gatos, agora também colocaram dois deles com tags de rastreamento e Rayne Beau com um rastreador GPS.

Os gatos adoram viajar na van e olhar pelas grandes janelas para ver cervos, esquilos e outros animais. Mas a família não está pronta para pegar a estrada com seus pets novamente tão cedo, disse ele. “Foi uma sensação muito desagradável depois que o perdemos,” disse Benny Anguiano. “Teremos que praticar camping em casa e acampar na garagem para acostumá-lo com isso.”/AP