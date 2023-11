Um lago no Havaí ficou tão rosado que poderia parecer do set do filme Barbie, mas o fenômeno não é motivo para uma festa como a do longa-metragem. A seca pode ser a culpada pela tonalidade atípica, de acordo com os cientistas, que alertam os moradores para não entrar na água, nem bebê-la.

A equipe do Refúgio Nacional de Vida Selvagem Kealia Pond, em Maui, tem monitorado a água rosa desde 30 de outubro. “Eu simplesmente recebi o aviso de alguém que estava andando na praia e me ligou dizendo: ‘Há algo estranho acontecendo aqui’”, disse Bret Wolfe, o gerente do refúgio.

Wolfe estava preocupado que o rosa brilhante pudesse ser um sinal de proliferação de algas, mas testes de laboratório descobriram que algas tóxicas não eram responsáveis pela cor. Em vez disso, um organismo chamado halobactéria pode ser o culpado.

Organismo chamado halobactéria, que se prolifera em ambientes de água com alto índice de salinidade, pode ser o culpado. Foto: Matthew Thayer/The Maui News via AP

Halobactérias são um tipo de archaea ou organismo unicelular que prospera em corpos d’água com altos níveis de sal. A salinidade dentro da área de saída do Lago Kealia é atualmente superior a 70 partes por mil, o que é o dobro da salinidade da água do mar. Wolfe disse que o laboratório precisará realizar uma análise de DNA para identificar com certeza o organismo.

A seca que atinge Maui provavelmente está contribuindo para a situação. Normalmente, o riacho Waikapu alimenta a lagoa Kealia e aumenta o nível da água lá, mas isso não acontece há muito tempo, segundo o especialista.

Quando chover, o riacho fluirá para o lago principal de Kealia e depois para a área de deságua que agora está rosa. Isso reduzirá a salinidade e potencialmente alterará a cor da água. “Isso pode ser o que faz com que tudo desapareça”, disse Wolfe.

Ninguém no refúgio viu o lago desta cor antes – nem mesmo os voluntários que estão por lá há 70 anos. O lago já passou por períodos de seca e alta salinidade antes, e Wolfe não sabe ao certo por que a cor mudou agora.

Visitantes curiosos lotaram o parque depois que fotos do lago rosa surgiram nas redes sociais. “Preferimos que eles venham ouvir sobre nossa missão de conservar aves aquáticas nativas e ameaçadas de extinção e sobre nossas restaurações de áreas úmidas. Mas não, eles estão aqui para ver a água rosa”, brincou Wolfe. “Se é isso que os leva até lá, tá tudo bem”, disse ele. “É legal.”

Depois que as fotos se espalharam nas redes sociais, moradores da região foram verificar com seus próprios olhos o fenômeno. Foto: Matthew Thayer/The Maui News via AP

O refúgio de vida selvagem é uma zona úmida que fornece habitat de nidificação, alimentação e descanso para o pássaro conhecido como palafito ou pernilongo havaiano, e o galeirão havaiano ou alae keokeo. Também hospeda aves migratórias durante o inverno. A água não parece estar prejudicando os pássaros, disse Wolfe.

Como refúgio de vida selvagem, as pessoas não devem entrar no lago ou deixar seus animais de estimação entrarem na água, independentemente de sua cor. Mas as autoridades estão tomando uma precaução extra para alertar as pessoas para não entrarem na água ou comerem qualquer peixe capturado ali, já que a origem da cor ainda não foi identificada./Associated Press.