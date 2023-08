EUA: homem a bordo de avião ataca aeromoça e é contido por passageiros

Um homem de Nova Orleans, nos Estados Unidos, que estava em um voo da Delta Air Lines foi levado sob custódia na tarde de quarta-feira, 2, depois que ele supostamente se machucou, agarrou uma comissária de bordo e a feriu com um “objeto pontiagudo” depois que o avião pousou. Nelson Montgomery, de 39 anos, foi preso sob a acusação de agressão agravada, perturbação da paz e agressão simples.

O homem estava a bordo do voo 2432 da Delta, que pousou no Aeroporto Internacional Louis Armstrong, de Nova Orleans, após decolar de Atlanta. Por volta das 16h, os investigadores acreditam que Montgomery se machucou usando o objeto pontiagudo que não especificado, disse um comunicado da polícia. “Depois de fazer isso, ele agarrou uma comissário de bordo”, disse o capitão Jason Rivarde no comunicado. “Ela sofreu duas lacerações superficiais do objeto pontiagudo e mais tarde foi tratada no local.”

Homem estava a bordo do voo 2432 da Delta, que pousou no Aeroporto Internacional Louis Armstrong, de Nova Orleans, após decolar de Atlanta. Foto: AP Photo/Michael Dwyer/Arquivo

Diversos passageiros tiveram que conter Montgomery até que os policiais chegaram ao avião e o prenderam. Detalhes sobre o que levou ao incidente não foram esclarecidos. Em um comunicado, a Delta disse apenas que o voo foi recebido pela polícia depois do pouso “após um problema relatado por um cliente a bordo”.

“A Delta tem tolerância zero para comportamento indisciplinado em nossas aeronaves e em nossos aeroportos”, disse o comunicado. “Nada é mais importante do que a segurança de nosso pessoal e de nossos clientes.”

Uma foto mostra Montgomery com gaze ou algum tipo de curativo esticado no pescoço. Depois de ter sido atendido em um hospital por ferimentos que não foram considerados fatais, ele foi autuado no Jefferson Parish Correctional Center. Ele permanecia listado em uma pesquisa on-line de presos na tarde de quinta-feira, 3.

Foto divulgada pela polícia mostra Nelson Montgomery com curativo no pescoço. Diversos passageiros precisaram imobilizá-lo. Foto: Jefferson Parish Sheriff's Office via AP

Continua após a publicidade

Os relatos de incidentes indisciplinados com passageiros aumentaram depois que as viagens aéreas voltaram após o primeiro ano da pandemia, chegando a quase 6 mil em 2021. Os números caíram desde então, de acordo com a Federal Aviation Administration, com 2.455 relatados no ano passado e 1.123 relatados até 30 de julho. deste ano. Embora muito abaixo do pico, o número deste ano quase atingiu o total de 1.161 em todo o ano de 2019./Washington Post.