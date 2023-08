EUA: homem é arrastado por correnteza durante mergulho e sobrevive graças a vara de pesca quebrada

Se não fosse por uma vara de pesca quebrada flutuando no oceano Atlântico, Dan Ho poderia estar morto. Seu mergulho matinal em Long Island, no sudeste de Nova York, na segunda-feira, 31, se tornou desastroso quando uma forte corrente o levou para o mar e deixou nadando na água durante cinco horas.

Com sua vida em perigo, ele lutou para descobrir como chamar a atenção. Quando uma vara de pesca quebrada passou flutuando por ele, o homem de 63 anos tirou a camisa, colocou-a na vara de pescar e agitou a bandeira improvisada no ar “em uma tentativa de notificar a sua presença aos navios que passavam”, disse o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk. Funcionou.

“Aproximadamente 4 quilômetros ao sul de onde ele entrou na água, Ho foi localizado”, escreveu a polícia no Facebook. Os pescadores Jim Hohorst e Michael Ross localizaram Ho, que estava “consciente e alerta, mas incapaz de ficar de pé”, disse a polícia. Eles prestaram socorro ao homem, que estava em um quadro de hipotermia.

“Achei que já era”, disse Ho a Ross, de acordo com o Newsday. Hohorst acrescentou: “Ele estava em choque e bastante incoerente na época. Achamos que ele tinha talvez uma hora restante. Ele estava muito hipotérmico e disse que tinha bebido muita água salgada.”

Ho foi levado para a Estação da Guarda Costeira em Fire Island, onde foi tratado por um médico da Guarda Costeira e transferido para o Good Samaritan University Hospital na cidade de West Islip, disseram as autoridades. Ho disse ao New York Post que recebeu alta do hospital na tarde de terça-feira, 1º, e voltou para sua casa em Copiague em Long Island. “Eu só quero me recompor, tomar um banho”, disse ele. “Estou apenas tentando processar tudo.”

Imagem divulgada pela polícia mostra Dan Ho recebendo tratamento médico depois de te sido resgatado após cinco horas no mar. Foto: Suffolk County Police via AP

As correntes de retorno são correntes de água fortes e estreitas que se afastam da costa e podem repentinamente arrastar os nadadores para o mar. O Serviço Nacional de Meteorologia alertou os nadadores sobre como as correntes marítimas “muitas vezes se formam em dias calmos e ensolarados”.

Houve 65 mortes por correntes de retorno nos Estados Unidos até agora este ano, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, à frente do ritmo do ano passado. Com exceção de duas mortes, todas foram de pessoas do sexo masculino, entre homens e crianças.

O número de mortes anuais por correntes de retorno aumentou constantemente desde que o Serviço Nacional de Meteorologia começou a rastreá-las em 2010. Depois de um recorde de 130 mortes em 2021, o número caiu para 85 no ano passado. As correntes de retorno foram a terceira principal causa de mortes relacionadas ao clima de 2012 a 2021, atrás apenas do calor e das inundações, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Em um ano típico, elas matam mais pessoas do que raios, furacões ou tornados.

As correntes marítimas também levaram a resgates em praias de todo os Estados Unidos neste verão. Cerca de 200 nadadores nos Estados de Virgínia e da Carolina do Norte precisaram ser resgatados por salva-vidas no fim de semana de 4 de julho, devido a fortes correntes de retorno que puxaram as pessoas para o Oceano Atlântico, informou a Associated Press. Os salva-vidas salvam pelo menos 30 mil nadadores das correntes marítimas a cada ano, de acordo com a ONG U.S. Lifesaving Organization.

Ho saiu para nadar sozinho em Cedar Beach, em Babylon, NY, por volta das 5h da segunda-feira, segundo a polícia. Ele não estava usando um dispositivo de flutuação quando foi puxado pela forte correnteza, disseram as autoridades. A temperatura da água na segunda-feira estava em torno de 20ºC, informou o Newsday.

Enquanto Hohorst e Ross estavam pescando, eles verificaram a água em busca de iscas quando viram a água se movendo e se perguntaram o que era, de acordo com uma afiliada da ABC em Nova York. Foi quando eles viram o nadador agitando sua bandeira improvisada por volta das 10h. “Ele estava apenas flutuando na água, rezando para que algum barco aparecesse”, disse Ross à estação. “Eu posso te dizer, não há barcos na área, nem por quilômetros.”

Quando os pescadores puxaram Ho abordo, seu rosto estava azul e seu corpo cinza, disse Ross. “Ele estava tremente, totalmente hipotérmico”, acrescentou o pescador, dizendo que envolveram Ho em toalhas para esquentá-lo. Ross conta que Ho ficava falando “Eu achei que eu já era, que eu era um caso perdido”.

Uma foto compartilhada pelo Departamento de Polícia do Condado de Suffolk nas redes sociais mostra Ho enrolado em um cobertor Mylar enquanto falava com os socorristas. Ho disse ao New York Post que estava se sentindo “saudável” e “forte”, mas que ainda estava se recuperando. “Estou bem agora”, disse Ho. Embora os homens não tenham pescado nenhum robalo listrado na segunda-feira, eles têm uma história que irão compartilhar por um tempo. Os dois falaram à ABC que tiveram sorte de conseguir localizar Ho antes que fosse tarde demais. “Só espero que tudo esteja bem e que ele esteja bem”, disse Hohorst./Washington Post.