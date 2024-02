Um homem que passou 37 anos na prisão depois de ser injustamente condenado pelo estupro e assassinato de uma mulher na cidade de Tampa, Flórida (EUA), em 1983, receberá US$ 14 milhões em um acordo com a cidade.

PUBLICIDADE O homem, Robert DuBoise, 59 anos, tinha apenas 18 anos quando foi preso em conexão com o assassinato de Barbara Grams, 19 anos, que foi espancada até a morte e cujo corpo foi descoberto atrás de um consultório odontológico no lado norte da cidade em 19 de agosto de 1983. DuBoise foi condenado por assassinato em primeiro grau e tentativa de agressão sexual em 1985, após um julgamento de uma semana no qual um informante da prisão afirmou que ele era culpado, e os promotores argumentaram que os dentes de DuBoise correspondiam ao que eles descreveram como uma marca de mordida na bochecha da vítima.

Nesta foto de arquivo de 27 de agosto de 2020, o ex-detento Robert DuBoise, 56 anos, encontra repórteres com sua irmã Harriet, à esquerda, e sua mãe Myra, à direita, após sua libertação no Instituto Correcional do Condado de Hardee, no Condado de Hardee, Flórida Foto: Steve Nesius / AP

Ele foi inicialmente condenado à morte, mas três anos depois, o Tribunal Supremo da Flórida mudou essa sentença para prisão perpétua. Em agosto de 2020, DuBoise foi libertado depois que novas evidências de DNA vieram à luz que o exoneraram e implicaram dois outros homens que foram posteriormente acusados pelo assassinato.

No ano seguinte, DuBoise entrou com uma ação federal contra a cidade de Tampa, quatro ex-policiais e o odontologista forense que havia testemunhado contra ele. Na quinta-feira, 15, o Conselho da Cidade de Tampa aprovou por unanimidade o acordo, que será pago em três parcelas ao longo de três anos. “Estou apenas grato”, disse DuBoise em entrevista, acrescentando que esperava que seu caso pudesse servir de exemplo para outros que foram injustamente condenados. Ele disse que esperava que “eles obtivessem justiça e pudessem seguir em frente sem ter que passar o resto da vida lutando contra o sistema que já os prejudicou”.

“Fabricar evidências adicionais falsas”

Segundo a ação judicial, o odontologista, Richard Souviron, “fabricou conscientemente” a evidência da marca de mordida em colaboração com os policiais, solicitando que eles fizessem uma impressão dos dentes de DuBoise em cera de abelha, apesar do fato de que ela não é usada para fazer tais moldes, porque a cera de abelha é muito macia para manter sua forma.

Os policiais, alegou a ação, não fizeram nenhum esforço para encontrar o verdadeiro criminoso e, em vez disso, conspiraram para “fabricar evidências adicionais falsas” contra DuBoise, coagindo informantes a testemunhar contra ele. Souviron disse em um depoimento que nunca fabricou qualquer evidência nem conspirou com os policiais para condenar DuBoise. Nem ele nem seu advogado puderam foram localizados para comentários.

Segundo os documentos do acordo, a cidade negou alegações de “má conduta intencional” pelo Departamento de Polícia de Tampa ou seus ex-policiais, que, em depoimentos, afirmaram que nunca coagiram um informante da prisão a testemunhar contra DuBoise.

“Ciência lixo”

Em seu depoimento, o informante da prisão disse que DuBoise nunca havia confessado o estupro ou o assassinato, e que ele havia sido ameaçado pelos policiais a fornecer um falso testemunho, de acordo com os documentos. Luis Viera, membro do Conselho da Cidade, disse em comunicado na quinta-feira que, por meio do acordo, o conselho “fez o que pôde para corrigir esse erro perturbador”.

O chefe Lee Bercaw, do Departamento de Polícia de Tampa, disse em comunicado na quinta-feira que avanços em treinamento e tecnologia desde então melhoraram sua “capacidade de conduzir investigações, garantindo maior precisão e devido processo para todos”. Um dos quatro ex-policiais morreu desde então. O advogado dos outros três policiais não comentou.

O advogado de DuBoise, Gayle Horn, disse que apesar dos avanços, os tribunais continuaram a admitir o tipo de “ciência lixo” que deixou seu cliente injustamente preso por quase quatro décadas. “Os promotores continuam a confiar em ciências “lixo”, e os júris continuam a condenar com base nisso sem saber de nada melhor”, disse ela. “É um problema real que continua a assolar o sistema de justiça criminal. Espero, e estou otimista, que possamos e devamos fazer melhor.”/THE NEW YORK TIMES