O norte-americano Robert Colin, de 71 anos, foi preso sob a acusação de amarrar um jacaré à cerca de um canal próximo a Orlando, na Flórida, nos EUA, e depois fazer uma ligação de emergência para a polícia. A prisão ocorreu no dia 31 de julho. As informações são do veículo britânico The Independent.

Colin relatou aos oficiais ter encontrado o animal já amarrado pela mandíbula superior, preso à cerca de uma ponte. Mas, segundo o escritório do xerife do condado de Brevard, imagens de câmeras de segurança mostram o homem "laçando" e amarrando o jacaré com uma corda branca de nylon. Ele foi preso sob a acusação de maus-tratos, posse ou captura de jacaré, já que não possuía licença para remover ou tentar remover legalmente o animal. Depois de pagar uma fiança de US$ 2.500 (cerca de R$ 14 mil), ele foi liberado. Colin não compareceu à sua primeira audiência, marcada para o dia 1º de agosto.

Homem foi preso sob acusação de maus-tratos, posse ou captura de jacaré, pois não possuía licença para remover ou tentar remover legalmente o animal; ele pagou fiança e foi liberado. Foto: Larry Gibson/adobe.stock

Segundo o The Independent, ele declarou que não achava que estava desrespeitando a lei e que sua intenção era salvar outros animais locais do jacaré, como as tartarugas que a população costuma alimentar.

Ainda de acordo com o acusado, ele teria amarrado a corda porque viu um focinho saindo do cano, mas o animal teria se enroscado por conta própria. Robert afirma que então teria então ligado para a polícia para que as autoridades pudessem remover o réptil.