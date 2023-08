EUA: homem é preso depois de falar online com ‘pelo menos’ mil meninas e gravá-las ilegalmente

Um homem da cidade de Manassas, no Estado de Virgínia (EUA), que gravou milhares de vídeos explícitos em conversas com adolescentes que ele conheceu pela internet foi condenado na quarta-feira, 16, a 16 anos de prisão federal.

Anthony Benton, de 21 anos, admitiu que conversou online com “pelo menos” mil garotas na plataforma de vídeo Omegle, convencendo várias delas a se expor enquanto ele secretamente gravava. O crime ocorreu durante um período de três anos, iniciando em 2020. As vítimas tinham entre 7 e 17 anos, segundo os promotores. Benton também comprou aproximadamente 200 vídeos de abuso sexual de crianças, segundo os registros do tribunal.

Benton se declarou culpado pela produção e recepção de pornografia infantil em maio. Promotores federais disseram que ele passou “três longos anos explorando crianças, enquanto sabia que o que ele estava fazendo era errado”.

“Esse caso não é um simples exemplo isolado de escolhas terríveis”, declarou o promotor federal McKenzie Hightower em uma sentença este mês, observando que Benton parecia ter uma criação normal com uma família que o apoiava. “As vítimas de seu crime – crianças desesperadas por atenção e afeto online – são as que enfrentam desafios além da imaginação.”

Os promotores pediram uma pena de prisão de 30 anos para Benton. O advogado de defesa Damon Colbert solicitou o prazo mínimo obrigatório de 15 anos exigido pela lei federal, citando uma avaliação clínica que concluiu que Benton sofria de um distúrbio pedófilo e “não era tão maduro e consciente dos efeitos de suas ações” por causa de sua idade e nível de maturidade. O juiz distrital dos EUA, Anthony J. Trenga, proferiu uma sentença de 16 anos.

Benton conversou com “pelo menos” mil garotas no Omegle. Plataforma permite conversar por vídeo com usuários de todo o mundo de forma aleatória. Foto: Reprodução/Omegle

“Sua conduta ofensiva foi repreensível. Mas quando a aplicação da lei inicialmente o confrontou sobre suas ações, ele foi franco, e permaneceu assim em todas as suas negociações com a lei”, Colbert escreveu no documento de sentença, acrescentando que Benton “nunca teve qualquer contato físico com qualquer uma das meninas que usou o site Omegle, e não há nada que sugira que ele as induziu a visitar este site”.

Em uma declaração de fatos arquivada com sua confissão de culpa em maio, Benton “admitiu ter tido relações sexuais com um amenina que tinha 14 ou 15 anos no outono de 2020, quando ele tinha 19 anos. “Ele ainda admitiu ter relação sexual com uma menina menor de idade em julho de 2022″, quando ela tinha 16 ou 17 anos, segundo os documentos. O idade de consentimento na Virgínia é de 18 anos, os promotores destacaram. Benton foi acusado apenas de crimes de pornografia infantil.

Colbert disse que a sentença imposta por Trenga foi muito mais curta do que os 30 anos que os promotores no Distrito do Leste de Virgínia “fervorosamente” pediram. As diretrizes federais de condenação pediam uma pena máxima de prisão de 50 anos, disse ele.

“Sr. Benton já começou com seu processo de reabilitação, e ele está grato pelo fato de que o tribunal o sentenciou bem abaixo do limite das diretrizes após considerar seu argumento de condenação”, Colbert disse.

Agentes do Departamento de Segurança Interna chegaram até Benton por meio de um pagamento que ele fez no PayPal para uma pessoa suspeita de vender conteúdos de abuso sexual infantil, e em março, executaram um mandato de busca na casa de Benton, disseram os promotores./Washington Post.