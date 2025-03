EUA: imigrantes pousaram em El Salvador após juiz bloquear deportações e ordenar retorno de voos

WASHINGTON - Pelo menos três voos com venezuelanos expulsos dos Estados Unidos aterrissaram em El Salvador depois que a Justiça americana bloqueou as deportações com base em uma lei do século 18 e ordenou o retorno de qualquer avião que tivesse decolado, revelou uma análise do Washington Post.

PUBLICIDADE Os dois primeiros voos partiram do Texas durante a audiência que discutia o uso da Lei de Inimigos Estrangeiros para deportar venezuelanos acusados de integrar a gangue Trem de Aragua. O terceiro avião decolou, também do Texas, após a decisão da Justiça, que foi proferida às 18h47 e entrou no sistema às 19h26, pelo horário de Washington. O The Washington Post identificou os voos ao comparar as imagens que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, divulgou na chegada dos venezuelanos deportados dos Estados Unidos com registros do site de rastreamento FlightRadar24.

Venezuelanos deportados dos EUA foram detidos em prisão de segurança máxima em El Salvador. Foto: EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP

Os aviões que aparecem nas imagens são da GlobalX e apenas três voos da companhia aérea chegaram ao Aeroporto Internacional de El Salvador na data. Os dois primeiros aterrissaram por volta da meia noite. O segundo, pouco depois da 1h. Ou seja, depois que a Justiça havia bloqueado as deportações.

Falando sob condição de anonimato, uma autoridade da Casa Branca confirmou que 137 imigrantes foram deportados com base na Lei de Inimigos Estrangeiros. Não ficou claro se o restante foi expulso dos Estados Unidos por outros motivos. Ao todo, 238 venezuelanos foram enviados para presídio em El Salvador depois que o governo Donald Trump invocou a lei de 1798 para declarar uma “invasão” do Trem de Aragua.

Questionado sobre o momento das decolagens, a autoridade da Casa Branca questionou a decisão do tribunal e disse que um único juiz não deveria ter o poder de usurpar a autoridade do presidente. “Acreditamos que esta é uma decisão judicial infundada, independentemente de quando os voos decolaram”, disse. E acrescentou que o fato de dois dos três voos estarem fora do país no momento da ordem “fortalece nosso argumento.”

Na mesma linha, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, questionou a jurisdição do tribunal distrital de Washington ao negar que o governo tenha violado a ordem da Justiça.

Donald Trump declarou a “invasão” do Trem de Aragua às 16h20 de sábado. Antes mesmo da proclamação, defensores dos direitos civis conseguiram uma medida preventiva que suspendia a deportação de cinco venezuelanos e pediram à Justiça que estendesse a determinação para a todos os imigrantes que pudessem ser afetados pela Lei de Inimigos Estrangeiros.

A audiência teve início às 17h. Às 18h47, o juiz James Boasberg do Tribunal Distrital Federal em Washington, anunciou o parecer. Ele impediu o governo de deportar quaisquer imigrantes sob a Lei de Inimigos Estrangeiros. E ordenou o retorno de voos que tivessem partido “independentemente de como isso fosse feito — seja dando a volta no avião ou não”.

A Casa Branca recorreu da decisão e o caso será analisado pelo Tribunal de Apelações de Washington. Os advogados que representam os imigrantes tem até amanhã para apresentar seus argumentos e o governo deve responder até a quarta.

A Lei dos Inimigos Estrangeiros permite deportações sumárias das pessoas de países em conflito com os Estados Unidos ou em casos de “invasão”. A lei, mais conhecida por ter servido como base para prisão de nipo-americanos durante a 2ª Guerra, foi invocada três vezes na história americana — sempre no contexto de guerras.

Especialistas alertam que, ao invocar a Lei de Inimigos Estrangeiros, a Casa Branca busca acelerar as deportações, atropelando as etapas do devido processo. No documento, o governo diz que “todos os cidadãos venezuelanos com 14 anos de idade ou mais” podem ser “apreendidos, contidos, segurados e removidos como Inimigos Estrangeiros”.

Como Trump tentou caracterizar os imigrantes sem documentos como criminosos — muitas vezes com alegações falsas —, o temor é que a lei possa ser usada para expulsar pessoas inocentes. Sob a Lei de Inimigos Estrangeiros, imigrantes não teriam audiências de asilo. E o governo não teria que provar que eles são criminosos em tribunal./COM W. POST