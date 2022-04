EUA impõem sanções à área de tecnologia russa

Os EUA anunciaram nesta quinta-feira, 31, novas sanções contra a Rússia, desta vez voltadas para o setor de tecnologia, incluindo o maior fabricante de semicondutores russo.

O Departamento do Tesouro americano informou que foram afetadas “21 entidades e 13 indivíduos, no âmbito de suas ações contra as redes de evasão de sanções do Kremlin, e as empresas de tecnologia, que são instrumentais na máquina de guerra russa”.

Acusada de estar no centro de uma rede criada para burlar as sanções impostas por países ocidentais, a empresa Serniya Engenharia é um dos alvos desta nova rodada.

Washington também aplicará sanções à empresa Mikron, “o maior fabricante de chips da Rússia” que, segundo o Tesouro dos EUA, “exporta mais de 50% da microeletrônica russa”. A maior parte das sanções anteriores tinham afetado empresas da área de defesa. /AFP