WASHINGTON - Em 1997, Walter Johnson compareceu perante o juiz Frederic Block em um tribunal federal do Brooklyn, nos Estados Unidos, após ser condenado por roubo, posse de cocaína e adulteração de testemunhas, apenas o mais recente de uma série preocupante de crimes que envolviam armas, drogas e violência.

PUBLICIDADE Na sentença, o juiz Block chamou Johnson, uma lenda das ruas conhecida como Rei Tut, de “um exemplo clássico de uma pessoa que precisa ser incapacitada para que a sociedade esteja protegida contra você”. Então ele aplicou cinco sentenças de prisão perpétua a Johnson. Na última quinta-feira, 17, o juiz Block chamou a punição que ele impôs há 27 anos de muito dura, resultado de leis mal pensadas e de sua própria inexperiência. Ele libertou Johnson, que horas depois saiu da prisão e voltou para a sociedade.

“Os juízes ganham insights que, com o passar do tempo, só podem vir com a experiência no tribunal e sua maturidade judicial”, escreveu o juiz Block em sua decisão deferindo a petição de libertação de Johnson. Ele acrescentou: “Assim como os prisioneiros que evoluíram para seres humanos melhores durante seus longos períodos de encarceramento, os juízes também evoluem com o passar dos anos no tribunal”.

Aos 90 anos, o juiz Block hoje é um jurista sênior no mesmo tribunal federal no Distrito Leste de Nova York de onde sentenciou Johnson como um juiz de segundo ano. Ele viu mudanças nos padrões de sentença e lutou com a questão o suficiente para que isso o levasse a publicar, no mês passado, um livro, que apresenta alguns de seus casos anteriores ao defender a revisão de sentenças excessivamente punitivas.

E na quinta-feira, ele colocou essa filosofia em ação com uma ação notável, corrigindo uma sentença que, embora legal, ele agora considerava “excessivamente dura”.

Walter Johnson, que estava cumprindo a pena de cinco sentenças de prisão perpétua desde 1997, após sua libertação. Foto: Georgiana Dallas/The New York Times

Naquela manhã, Johnson, amadurecido aos 61 anos e atormentado por uma série de problemas de saúde, foi chamado ao telefone na Instituição Correcional Federal em Otisville, no norte do estado de Nova York, onde passou os últimos 16 anos. Foi-lhe dito que seria libertado em poucas horas.

Publicidade

“O juiz Block me deu um presente que eu nunca pensei que viria”, disse Johnson por telefone logo após sua libertação.

Uma história no crime

A história de Johnson começou décadas antes no apartamento de habitação pública Cypress Hills, no Brooklyn, onde, quando adolescente, ele começou a andar com equipes de assalto que tinham como alvo traficantes de drogas.

Os delitos incluíam assaltar vagões inteiros do metrô na linha F. Em 1982, Johnson foi condenado por roubar 300 Testemunhas de Jeová na igreja de sua própria mãe. E, em 1983, ele foi condenado por assaltar passageiros em um ônibus da cidade.

Em meados da década de 1990, ele acumulou mais de uma dúzia de prisões e cumpriu inúmeras sentenças em prisões estaduais e em Rikers Island.

Johnson foi absolvido em um tiroteio não fatal em 1993 contra dois policiais de Nova York fora de serviço durante o assalto a uma barbearia do Brooklyn.

Johnson disse que, embora merecesse ser punido, a sentença inicialmente o surpreendeu.

“Eu sabia que era um indivíduo problemático e cometia alguns erros, mas disse a mim mesmo: ‘Não posso ser esse cara que merece cinco sentenças de prisão perpétua’”, disse Johnson, que passou seu primeiro dia de liberdade com sua esposa, Natoka Johnson.

Publicidade

Walter Johnson com sua esposa, Natoka Johnson. Foto: Georgiana Dallas/The New York Times

A redenção no cárcere

Na prisão, o histórico disciplinar de Johnson era exemplar, disseram Block e Mia Eisner-Grynberg, advogada de Johnson e defensora pública federal no Brooklyn.

Johnson mergulhou em programas prisionais e em ajudar outros presos, motivado pela atitude de que, “mesmo que eu morra na prisão, deixe-me ser o cara que tenta fazer uma mudança”, disse ele.

Em alta Internacional Por que as chances de Trump são melhores do que dizem as pesquisas? Trump planeja um tarifaço sem precedentes se ganhar a eleição. Como ele afetaria os EUA e o mundo? “O juiz não percebe que o que ele fez foi, na verdade, uma das melhores lições que já me ensinaram — ele realmente salvou minha vida, porque quando eu estava na sociedade, não pensava muito de mim mesmo”, disse Johnson. “Fui ensinado violência e comportamentos destrutivos”, ele escreveu em uma carta a Block. “Eu me sentia como um prisioneiro da dor, confusão, medo e ódio que eu via diariamente” e acreditava “que eu só poderia ser um bandido, pária, criminoso e gangster.” No caso perante Block, os promotores disseram que Johnson havia estuprado uma mulher, Crystal Winslow, durante um assalto a drogas. Embora ele não tenha sido condenado por isso, o juiz disse em sua ordem que ele havia ponderado a acusação em sua sentença. Mas Crystal Winslow escreveu uma carta a Block enquanto Johnson buscava sua libertação, dizendo que, embora o episódio tenha tido um “impacto profundo em mim”, ela perdoou Johnson, cuja “prisão serve como um lembrete constante de um passado doloroso, dificultando minha capacidade de abraçar completamente o presente”. Johnson “cumpriu uma pena substancial e teve tempo de sobra para refletir sobre suas ações”, ela escreveu.

Publicidade

Nem todo mundo estava torcendo por Johnson. Os promotores federais no Brooklyn se opuseram à redução de sua sentença.

“Nada sobre as circunstâncias atuais do réu ou seu tempo na prisão apoia uma redução de sentença, dada a natureza hedionda desses crimes”, escreveu a promotora Amanda Shami em um processo judicial em oposição à moção de Johnson por uma redução de sentença.

Patrick Hendry, presidente da Associação Beneficente da Polícia da Cidade de Nova York, chamou a decisão de soltar Johnson de “perigosa tanto para os policiais quanto para as comunidades que servimos”.

“O sistema de justiça envia uma mensagem muito perigosa quando dá passe livre a reincidentes violentos e notórios”, disse ele em um comunicado. “Quando alguém com esse tipo de histórico horrendo sai da prisão, os criminosos percebem.”

A sentença de Johnson veio quando Nova York e o país estavam devastados por crimes violentos e pela epidemia de crack. Em resposta a um clamor público, uma lei federal de “três strikes” foi aprovada em 1994 para determinar sentenças perpétuas para certos reincidentes — criminosos como Johnson.

Nos anos seguintes, os críticos chamaram a lei de ineficaz e rígida, e disseram que ela criou prisões cheias de prisioneiros idosos que eram desproporcionalmente homens não brancos.

Em 2018, o First Step Act federal foi promulgado por enormes margens bipartidárias e com o apoio do presidente Donald Trump. Ele reformulou as sentenças federais e permitiu que juízes de tribunais distritais reconsiderassem suas sentenças e prisioneiros buscassem libertação compassiva.

Publicidade

Eisner-Grynberg escreveu em uma carta a Block em apoio à moção de Johnson de que sua sentença estava “agora fora de sintonia” com os padrões atuais e que ele merecia uma segunda chance, dada “sua sentença excessivamente longa e incomum” e “reabilitação e remorso extraordinários”.

Ao mesmo tempo, Block estava repensando sua filosofia e avaliando sua carreira.

Seu livro, “A Second Chance: A Federal Judge Decides Who Deserves It” (Uma segunda chance: um juiz federal decide quem a merece, em português), argumenta em dar aos juízes maior poder discricionário para rever sentenças que pareciam apropriadas quando impostas, mas podem ser amenizadas anos depois, especialmente devido a mudanças nas leis e nas atitudes em relação à reabilitação.

Em sua iniciativa na quinta-feira, Block elogiou o First Step Act por dar a ele “uma segunda chance de reconsiderar as sentenças que impus a Johnson há 27 anos”.

Ele ordenou que a sentença de Johnson fosse reduzida ao tempo cumprido, mais três anos de supervisão.

c.2024 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.