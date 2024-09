Uma lagosta laranja extremamente rara foi resgatada e devolvida ao oceano na última semana, após ser descoberta na seção de frutos do mar de um supermercado de Southampton, em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo a Humane Long Island, ONG responsável pelo resgate, a ocorrência de lagostas como a que foi resgatada é de uma a cada 30 milhões

O crustáceo foi localizado em uma unidade do Stop & Shop, uma rede de supermercados no país. O crustáceo chegou ao estabelecimento junto a um carregamento de lagostas marrons comuns, antes do feriado de 4 de julho, tornando-se rapidamente uma atração, segundo a ONG. A gerência do supermercado e a filha do gerente, que a apelidou de “Pinky”, cuidaram dela, alimentando-a com camarões.

Probabilidade de ocorrência desse tipo de lagosta é de uma em 30 milhões, segundo ONG. Foto: Reprodução/Instagram @humaneli