EUA lançam nova rodada de ataques contra houthis no Iêmen

WASHINGTON (AP) - As Forças Armadas dos EUA dispararam outra onda de ataques com mísseis lançados por navios e submarinos contra locais controlados pelos houthis na quarta-feira, 17, disseram várias autoridades americanas, marcando a quarta vez em dias que o grupo é alvo direto no Iêmen, já que a violência que se inflamou na esteira da guerra entre Israel e Hamas continua a se espalhar pelo Oriente Médio.

Os ataques foram lançados do Mar Vermelho e atingiram mais de uma dúzia de locais, disseram as autoridades. Os ataques se seguiram a um anúncio oficial na quarta-feira de que os EUA colocaram os Houthis novamente em sua lista de terroristas globais especialmente designados. As sanções que acompanham a designação formal têm o objetivo de separar os grupos extremistas violentos de suas fontes de financiamento. As autoridades falaram sob condição de anonimato para discutir detalhes que ainda não foram divulgados.

Combatentes e membros de tribos houthi realizam uma manifestação contra os ataques dos EUA e do Reino Unido a instalações militares comandadas por houthi perto de Sanaa, Iêmen, no domingo, 14 de janeiro de 2024. Foto: AP

Apesar das sanções e dos ataques militares, incluindo uma operação em larga escala realizada na sexta-feira por navios de guerra e aviões de guerra dos EUA e da Grã-Bretanha que atingiram mais de 60 alvos em todo o Iêmen, os houthis continuam sua campanha de assédio a navios comerciais e militares. O último incidente ocorreu na quarta-feira, quando um drone de ataque unidirecional foi lançado de uma área controlada pelos houthis no Iêmen e atingiu o navio M/V Genco Picardy, de bandeira das Ilhas Marshall, de propriedade e operação dos EUA, no Golfo de Aden.

Os EUA também advertiram com veemência o Irã para que deixasse de fornecer armas aos houthis. Na quinta-feira, uma incursão dos EUA em um dhow interceptou peças de mísseis balísticos que, segundo os EUA, o Irã estava enviando para o Iêmen. Dois SEALs da Marinha dos EUA continuam desaparecidos depois que um deles foi derrubado da embarcação por uma onda durante a apreensão e o segundo seguiu o SEAL vencido até a água.

Na quarta-feira, o secretário de imprensa do Pentágono, general Pat Ryder, disse que os EUA continuariam a tomar medidas militares para evitar novos ataques.

“Eles estão explorando essa situação para realizar ataques contra navios e embarcações de mais de 50 países (...) em todo o mundo. Portanto, continuaremos a trabalhar com nossos parceiros na região para evitar esses ataques ou impedir esses ataques no futuro”, disse Ryder.

Aeronave Typhoon da RAF decolando da RAF Akrotiri, no Chipre, para uma missão de ataque a alvos no Iêmen, 11 de janeiro de 2024. Foto: Lee Goddard / AP

Houve vários incidentes desde as operações conjuntas de sexta-feira. Os houthis dispararam um míssil de cruzeiro anti-navio contra um destróier da Marinha dos EUA no fim de semana, mas o navio o abateu. Em seguida, os houthis atacaram um navio de propriedade dos EUA no Golfo de Áden na segunda-feira e um navio graneleiro com bandeira de Malta no Mar Vermelho na terça-feira. Em resposta, na terça-feira, os EUA atingiram quatro mísseis balísticos antinavio que estavam preparados para serem lançados e representavam uma ameaça iminente para navios mercantes e da Marinha dos EUA na região.

Horas depois, os houthis reivindicaram a responsabilidade pelo ataque ao navio graneleiro Zografia, de bandeira de Malta. O navio foi atingido, mas ninguém ficou ferido e ele continuou seu caminho.