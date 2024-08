Depois de ter se frustrado ao acertar quatro dos cinco números vencedores em um jogo de loteria on-line, um morador do estado do Michigan, nos Estados Unidos, não desistiu e acabou levando US$ 795 mil (mais de R$ 4,3 milhões) para casa. O prêmio veio de uma aposta que o homem fez no dia seguinte de sua aposta frustrada, que havia lhe rendido apenas US$ 100, segundo anúncio da loteria de Michigan.

O morador do estado, de 53 anos, que optou por não se identificar, faturou US$ 185 mil a mais do que teria levado se tivesse acertado todos os números na sua aposta anterior. “Eu tinha chegado muito perto e nunca imaginei que na noite seguinte eu realmente ganharia o prêmio”, disse ele à loteria.

Homem levou US$ 795.905 em jogo de loteria; ele planeja investir o valor. Foto: Paulo Vitor/Agência Estado

De acordo com o comunicado da loteria, o bilhete premiado foi comprado pela internet e, logo depois, o comprador recebeu um e-mail informando que ele ganhou US$ 1. Quando fez o login na plataforma, no entanto, ele achou difícil acreditar: havia a quantia de US$ 795.905 para ser reivindicada. "Meu primeiro pensamento foi que era uma farsa. Agora que estou na loteria reivindicando meu prêmio, começo a perceber que é real", completou o ganhador, que planeja investir o valor. Ele revelou que costuma apostar sempre que o prêmio está acima de US$ 250 mil.

De acordo com a loteria de Michigan, o prêmio principal da modalidade de jogo escolhida pelo sorteado começa em US$ 100 mil para os jogadores que acertam os cinco números sorteados. Cada aposta tem um custo inicial de US$ 1.