EUA matam Ayman al-Zawahiri, líder da Al qaeda após morte de Bin Laden

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira, 1º, ter matado o líder da Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, em uma operação militar em Cabul, no Afeganistão, ocorrida neste fim de semana. Al Zawahri foi atingido por drones militares, segundo oficiais informaram ao New York Times. O presidente Joe Biden vai fazer um anúncio às 20h30 (horário de Brasília) para detalhar a operação.

Zawahiri assumiu a liderança da Al Qaeda após a morte de Osama bin Laden, também executado em operação militar americana, em 2 de maio de 2011. Desta vez, a operação foi o primeiro ataque no Afeganistão desde a retirada das tropas americanas há um ano e fortalece os esforços de Joe Biden de contraterrorismo.

“Durante o fim de semana, os Estados Unidos realizaram uma operação antiterrorista contra um importante alvo da Al-Qaeda no Afeganistão. A operação foi um sucesso e não houve vítimas civis”, declarou um oficial do alto escalão americano.

Imagem mostra principal líder da Al Qaeda após Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, em aparição em 8 de junho de 2011 Foto: Via Reuters TV / Reuters

O anúncio acontece quase um ano após a retirada das forças americanas do Afeganistão, que permitiu o Talibã retomar o poder do país após 20 anos.

Em meados de julho, os Estados Unidos anunciaram a morte do líder do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria, Maher al Agal, durante um ataque com drones. Os EUA consideraram que a operação “enfraqueceu consideravelmente a capacidade” da organização “para preparar, financiar e realizar operações na região”.

