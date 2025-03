Casa Branca diz que matou líderes houthi em ataques no Iêmen; rebeldes ameaçam retaliar

WASHINGTON - Os bombardeios dos Estados Unidos no Iêmen mataram vários líderes houthi, informou a Casa Branca neste domingo, 16. Apoiado pelo Irã, o grupo rebelde ameaça responder aos ataques.

O conselheiro de Segurança Nacional, Michael Waltz, afirmou que os ataques visaram e eliminaram vários líderes houthi. Em entrevistas à imprensa americana neste domingo, ele disse ainda que os Estados Unidos advertiram o Irã contra o apoio aos rebeldes: “Já basta”.

Bombardeios atingiram redutos dos houthi, incluindo a capital do Iêmen. Foto: Osamah Abdulrahman/Associated Press

PUBLICIDADE Parte do “Eixo da Resistência” iraniano, o grupo causou transtornos ao comércio global com uma série de ataques no Mar Vermelho em meio ao conflito no Oriente Médio. Ao anunciar a operação americana, Trump ordenou aos houthi que parassem. Caso contrário, disse, veriam o “inferno” como nunca antes. Os ataques americanos atingiram redutos dos rebeldes no Iêmen, incluindo a capital Sanaa. Pelos menos 31 pessoas morreram e 101 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde dos houthi, que controlam grande parte do país há mais de uma década.

Publicidade

Os rebeldes ameaçaram retaliar e disseram que os ataques americanos não ficarão sem resposta. “Nossas Forças Armadas estão prontas para responder escalada por escalada”, disse o escritório político dos houthi em comunicado.

Por sua vez, o Irã condenou os ataques contra o Iêmen, que classificou como “bárbaros”, e advertiu que adotaria represálias contra qualquer ofensiva. Mas negou as alegações americanas de que teria envolvimento na tomada de decisões no Iêmen.

“Sempre declaramos - e declaramos novamente - que os iemenitas são uma nação independente e livre em sua própria terra, com uma política nacional independente”, disse o comandante da Guarda Revolucionária Hossein Salaman.

“As guerras sempre trouxeram derrotas militares vergonhosas para a arrogância global e para os EUA, mas eles ainda não aprenderam a lição”, declarou o militar. “Avisamos a todos os inimigos que enfrentaremos qualquer ameaça e responderemos com ainda mais força”.

Publicidade

Assim como o Hamas e o Hezbollah, os houthi integram o chamado “Eixo da Resistência”, a coalizão de milícias apoiadas pelo Irã. Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, os rebeldes têm lançado ataques com drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden.

Moradores retiram destroços após ataque americana no Iêmen. Foto: Osamah Abdulrahman/Associated Press

De acordo com o Pentágono, os navios de guerra dos EUA foram atacados 174 vezes e as embarcações comerciais 145 vezes desde 2023, colocando pressão em uma rota marítima que normalmente recebe 12% do tráfego marítimo mundial.

Os ataques foram interrompidos durante o frágil cessar-fogo na Faixa de Gaza, mas os houthi anunciaram a intenção de retomar os disparos contra navios que considerassem vinculados a Israel, depois que a entrega de ajuda humanitária no enclave palestino foi bloqueada.

Em longa publicação na sua rede, a Truth Social, o presidente americano Donald Trump anunciou uma ação militar “poderosa e decisiva” contra os houthi. “O ataque dos Houthi a navios americanos não será tolerado. Usaremos força letal avassaladora até atingirmos nosso objetivo”, escreveu.

Publicidade

Lançamento de aeronave do USS Harry S. Truman no Mar Vermelho antes de ataques aéreos no Iêmen. Foto: Marinha dos Estados Unidos/ Associated Press

A publicação terminava com um recado direto ao Irã: “O apoio aos terroristas Houthi deve terminar IMEDIATAMENTE! NÃO ameace o povo americano, seu presidente, que recebeu um dos maiores mandatos da história presidencial, ou as rotas marítimas mundiais. Se o fizerem, CUIDADO, pois os Estados Unidos os responsabilizarão totalmente e não seremos gentis com isso!” Diante da exigência, o general Hussein Salami, comandante da Guarda Revolucionária do Irã, declarou que o país “não busca a guerra, mas se alguém o ameaçar, dará respostas apropriadas, determinadas e definitivas”. Pressão sobre programa nuclear iraniano Trump enviou o recado ao Irã em meio à pressão para substituir o acordo nuclear que ele mesmo abandonou no primeiro governo. No mês passado, o presidente americano enviou uma carta ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, propondo negociações. Em caso de recusa, alertou, a questão poderia ser tratada “militarmente”.

Teerã respondeu que não negociaria sob “ameaças”.

Publicidade

Publicidade

As agências de inteligência dos EUA avaliam que o Irã ainda não iniciou um programa de armas nucleares, mas “realizou atividades que o colocam em uma posição melhor para produzir um artefato nuclear, caso decida fazê-lo.”/COM AFP