Um engavetamento com 158 veículos na segunda-feira, 23, resultou na morte de pelo menos sete pessoas e deixou outras 25 feridas na Interestadual 55, perto de Nova Orleans (EUA). Equipes trabalharam até a manhã desta terça, 24, para limpar os destroços dos veículos envolvidos no acidente, que foi causado por um “super nevoeiro” de fumaça de incêndio em área de pântano e neblina densa.

Segundo a Polícia Estadual da Louisiana, o número de mortos poderia aumentar à medida que os socorristas procurassem por vítimas.

Supernévoa causou engavetamento de pelo menos 158 carros perto de Nova Orleans Foto: Gerald Herbert/ AP

Os acidentes começaram antes das 9h da manhã de segunda-feira e houve vários ao longo de uma extensão de um quilômetro da rodovia, disse a sargento Kate Stegall, da Polícia Estadual da Louisiana, em uma entrevista coletiva. Esperava-se que a rodovia permanecesse fechada pelo menos até que a ponte pudesse ser inspecionada quanto a danos na terça-feira durante a luz do dia, afirmou Stegall.

Os acidentes deixaram uma longa fila de carros, caminhões e caminhões de carga amassados e chamuscados. Veículos foram esmagados, empilhados uns sobre os outros e envolvidos pelas chamas. Algumas pessoas saíram de seus veículos e ficaram na beira da estrada ou nos tetos de seus carros olhando incrédulas para o desastre, enquanto outras clamavam por ajuda.

Clarencia Patterson Reed, 46 anos, estava indo para Manchac com sua mulher e sobrinha e viu pessoas acenando para ela parar, mas uma vez que ela parou, outros dois veículos bateram em seu carro por trás e pela lateral, ela disse à Associated Press. Patterson Reed conseguiu sair pelo lado do carro, mas sua esposa ficou presa dentro do veículo com a perna e a lateral do corpo feridas. Outros se aproximaram para ajudar, disse ela. “Eu só agradeço a Deus”, disse. “Houve uma fatalidade alguns carros à nossa frente.” Patterson Reed podia ver a fila de carros destroçados e ouvir os carros continuando a colidir. “Tudo o que se ouvia era o barulho de colisões”, disse Patterson Reed ao The Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

Outro motorista, Christopher Coll, disse que já estava freando quando uma caminhonete “subiu em cima de meu reboque de trabalho e me levou para passear”. Coll conseguia sentir o cheiro de fumaça enquanto ouvia o som de carros batendo e pneus estourando. Ele conseguiu chutar a porta do passageiro para escapar e depois ajudou outros, retirando uma pessoa pela janela do carro. Enquanto 25 pessoas foram levadas para o hospital, com ferimentos que variam de leves a críticos, outras buscaram ajuda médica por conta própria, disseram as autoridades.

Continua após a publicidade

O governador da Louisiana, John Bel Edwards, pediu orações “pelos feridos e mortos” na segunda-feira e fez um apelo por doadores de sangue para repor os estoques em queda. A Polícia Estadual da Louisiana compartilhou fotos aéreas em sua página no Facebook mostrando os carros acidentados e detritos extensos em ambas as pistas da interestadual elevada.

Até a tarde de segunda-feira, os policiais ainda estavam trabalhando “para notificar as famílias, investigar as causas exatas dos acidentes” e coordenar com o departamento de transporte do estado para inspecionar a ponte, disse a Polícia Estadual da Louisiana em uma postagem nas redes sociais.

O tráfego ficou parado por quilômetros em ambas as direções na I-55. A falta de visibilidade também levou a fechamentos de partes da Interestadual 10 e dos 39 quilômetros da Pontchartrain Causeway no Lago Pontchartrain. Ônibus escolares foram chamados para transportar os motoristas presos nos locais do acidente.

Ao meio-dia, a polícia estadual disse aos repórteres no local que um veículo passou sobre o guarda-corpo da rodovia e caiu na água, mas o motorista escapou ileso. O Serviço Nacional de Meteorologia disse que um aviso de nevoeiro denso estaria em vigor até a manhã de terça-feira para as paróquias próximas aos lagos Pontchartrain e Maurepas./AP