EUA: pastor é acusado de matar menina de 8 anos que estava a caminho da igreja em 1975

Na manhã do dia 15 de agosto de 1975, Gretchen Harrington, de 8 anos, deixou sua casa em Broomall, na Pensilvânia, para uma escola bíblica de verão. A igreja Trinity Chapel Christian Reformed, para onde ela ia, ficava a menos de um quilômetro, mas Gretchen nunca conseguiu chegar lá.

Restos de esqueletos encontrados nas proximidades do parque Ridley Creek no dia 14 de outubro do mesmo ano foram posteriormente identificados como sendo dela. A causa da sua morte, homicídio, foi descoberta por ferimentos em sua cabeça. Mas, por décadas, ninguém sabia quem a matou.

Morte de Gretchen Harrington em Broomall, foi um mistério por décadas. Ela desapareceu a caminho da igreja em 1975. Foto: A family photo of Gretchen Harrington via The New York Times

Na segunda-feira, 24, o escritório do promotor distrital no condado de Delaware, Pensilvânia, a oeste da Filadélfia, anunciou que havia apresentado acusações contra David Zandstra, de 83 anos, morador da cidade de Marietta, na Geórgia, pelo assassinato de Gretchen. Zandstra, que foi ministro da igreja na década de 1970 e o responsável pelo funeral da própria Gretchen, segundo o jornal britânico Guardian, foi acusado de homicídio qualificado, sequestro de menor, posse de instrumento de crime e homicídio de primeiro, segundo e terceiro graus.

Ele foi levado sob custódia na Geórgia no dia 17 de julho, segundo autoridades. Ele está detido em Cobb County, onde foi negada fiança a ele. Jack Stollsteimer, o promotor distrital do condado de Delaware, disse em entrevista coletiva na segunda-feira que Zandstra estava lutando contra a extradição para a Pensilvânia e que seu escritório buscava um mandado do governador para trazer Zandstra ao condado de Delaware.

“Vamos julgá-los, vamos condená-lo e ele vai morrer na prisão”, disse Stollsteimer. “E, então, ele vai ter que descobrir o que o Deus que ele professa acreditar guarda para aqueles que são maus com nossas crianças.”

As acusações apresentadas contra o Zandstra trouxeram uma sensação de encerramento para a cidade de Broomall, que tem sido assombrada pelo sequestro e assassinato de Gretchen por quase 48 anos. O chefe Brandon Graeff, do Departamento de Polícia de Marple Township, que inclui Broomall, disse na entrevista coletiva que o assassinato de Gretchen “transformou esta comunidade”.

Continua após a publicidade

“Depois daquele dia, mudou tudo para as crianças, para os pais, para as famílias, para todos, porque ninguém podia mais fazer nada na inocência que costumavam fazer antes disso acontecer”, disse Graeff;

A família de Gretchen disse em comunicado na segunda-feira que eles estavam “extremamente esperançosos de que a pessoa que era responsável pelo crime hediondo cometido contra Gretchen iria ser responsabilizada”. “É difícil expressar as emoções que estamos sentindo ao dar esse passo mais próximo da justiça”, disse a família. “O sumiço e o assassinato de Gretchen mudou para sempre a nossa família e nós sentimos falta dela todos os dias.”

Não ficou claro se Zandstra tinha um advogado. Sua mulher, Margaret Zandstra, não respondeu imediatamente a pedidos de comentários feitos pelo The New York Times na segunda-feira. O site da Igreja Reformada Cristã lista Zandstra como um ministro aposentado e diz que ele foi ordenado em 20 de setembro de 1965. Além da Trinity Chapel Christian Reformed Church em Broomall, Zandstra também serviu em igrejas em Nova Jersey, Califórnia e Texas entre 1965 e 2005.

A Igreja Reformada Cristã disse em um comunicado na segunda-feira que queria “estender condolências à família de Gretchen Harrington”. “Também estamos tristes ao saber que um pastor foi preso por seu assassinato”, disse a igreja. “Reconhecemos que vivemos em um mundo quebrado e pecaminoso, onde a violência pode acontecer em qualquer lugar por qualquer pessoa – mesmo dentro de nossas igrejas e por líderes que mantemos os mais altos padrões.”

A promotoria do condado de Delaware disse que coletou do sr. Zandstra uma amostra de DNA que seria comparada ao DNA coletado em outros casos abertos na Pensilvânia e em todo o país. “Estamos preocupados que possa haver mais vítimas que possam ter sido agredidas sexualmente por este homem”, disse Stollsteimer. “Queremos responsabilizá-lo por tudo o que fez.”

‘Acho que foi o senhor Z.’

Continua após a publicidade

Gretchen era para estar na Trinity Chapel Christian Reformed Church às 9h30 no dia 15 de agosto de 1975, de acordo com uma queixa criminal da polícia. Por volta das 11h da manhã daquele dia, Hardold Harrington, o pai de Gretchen e reverendo da igreja, soube que ela não estava lá e ligou para o Departamento de Polícia de Marple Township para relatar seu desaparecimento.

Nas semanas seguintes, a polícia falou com diversas pessoas para descobrir o que havia acontecido com Gretchen. Eles entrevistaram Zandstra duas vezes, no dia 19 de agosto e no dia 30 de outubro. Ele disse aos oficiais que pegou algumas crianças e as levou à igreja no dia em que Gretchen desapareceu, mas negou tê-la visto naquele dia.

A polícia não encontrou nenhuma pista que pudesse aproximá-los da descoberta de quem matou Gretchen, e o caso foi arquivado. Mas neste ano, investigadores entrevistaram uma mulher, identificada na denúncia como “IC #1″, que se apresentou à polícia e disse que frequentava a escola com Gretchen e com Zoey, uma das irmãs da vítima.

A mulher falou aos investigadores no dia 2 de janeiro que ela era amiga das filhas de Zandstra e que ela frequentemente ia a casa dele para brincar com elas e passar a noite. Ela relatou que durante duas festas do pijama, ela foi acordada com o homem tocando sua virilha. Ela disse que contou a seus pais, e que pouco tempo depois os Zandstras se mudaram para Plano, no Estado do Texas, um subúrbio de Dallas.

Enquanto a mulher estava sendo entrevistada, ela mostrou aos investigadores um diário que mantinha quando era menina. No dia 15 de setembro de 1975, ela escreveu: “Adivinha só? Um homem tentou sequestrar Holly duas vezes”, referindo-se a uma garota de sua classe. “É segredo, então eu não posso contar para ninguém, mas eu acho que ele pode ter sido quem sequestrou Gretchen. Eu acho que foi o senhor Z.”, ela escreveu, se referindo a Zandstra.

Zandstra foi acusado no dia 17 de julho pelos crimes cometidos no sudeste da Pensilvânia há quase meio século. Foto: Delaware County District Attorney's Office via AP

A entrevista e o registro no diário levaram os investigadores a rastrear Zandstra, que morava em Marietta, a noroeste de Atlanta. Os investigadores o entrevistaram na sede da polícia do condado de Cobb, em Marietta, em 17 de julho. A princípio, o homem negou ter visto Gretchen no dia em que ela desapareceu, de acordo com a queixa da polícia. Mas acabou confessando.

Continua após a publicidade

Zandstra disse à polícia que ele viu Gretchen andando para a igreja naquela manhã, e a colocou na sua camionete verde AMC Rambler. Mas em vez de levá-la para a igreja, ele dirigiu até uma área próxima com muitas árvores, estacionou o carro e disse para Gretchen ficar nua, e ela se recusou. Ele disse à polícia que ejaculou enquanto ela estava no veículo com ele.

Depois disso, disse Zandstra, ele bateu em Gretchen com o punho e ela começou a sangrar na cabeça. Percebendo que Gretchen parecia estar morta, Zandstra disse à polícia que “tentou cobrir seu corpo seminu com paus e depois deixou a área”, disse a denúncia. “Ele assassinou, com as próprias mãos, esta pobre jovem e depois mentiu sobre isso por 48 anos”, disse Stollsteimer na entrevista coletiva na segunda-feira./The New York Times.