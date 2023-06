Homem pega peixe de 280 kg nos EUA, quase ganha US$ 3,5 mi, mas perde concurso por causa de tubarão

“Pese esse peixe!”, a multidão gritou quando o enorme marlim-azul balançou no anzol. Juízes e entusiastas da pescaria olhavam para a pesca, esperando o final do 65º Torneio Big Rock Blue Marlin em Morehead City, na Carolina do Norte (EUA), neste fim de semana. A tripulação do barco Sensation levou mais de seis horas para fisgar o marlim-azul e trazê-lo a bordo do navio. Não oficialmente, o animal pesava cerca de 281 kg, o que teria garantido a vitória do torneio junto de US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 16,7 milhões) em prêmios em dinheiro — US$ 2,77 milhões (R$ 13,2 milhões) por vencer a competição e US$ 739.500 (R$ 3,5 milhões) por trazer a primeira captura deste ano de mais de 500 libras, o equivalente a cerca de 226 kg.

Os oficiais do torneio normalmente anunciam um peso logo após o retorno de uma equipe à praia. No sábado, 17, à noite, eles fizeram uma pausa. Marcas de mordidas colocaram o prêmio em risco. “Ok, pessoal. Vamos falar sobre as regras aqui por um segundo”, disse o mestre de cerimônias Tommy Bennett, cujos comentários foram transmitidos ao vivo pelos organizadores.

A tripulação do barco Sensation comemora sua captura no torneio Big Rock Blue Marlin, em Morehead City, na Carolina do Norte (EUA). Os juízes acabaram desqualificando a captura porque o peixe havia sido mordido por um tubarão. Foto: Ashby Bleau / Via WP

“Parece que este peixe foi mordido por um tubarão.” Na manhã de domingo, 18, os oficiais do torneio desqualificaram oficialmente o peixe de Sensation devido ao pedaço faltando no marlim. A International Game Fish Association diz que um peixe é inelegível para ganhar se houver “mutilação do peixe, antes de desembarcar ou embarcar a captura, causada por tubarões, outros peixes, mamíferos ou hélices que removem ou penetram na carne”, de acordo com a regra que Big Rock citou.

Algumas competições de pesca esportiva, como Big Rock, usam a regra da mutilação para considerar as tripulações que atingem um peixe com o barco, tornando-o mais fácil de dominá-lo, disse Jeremy Duffie, um pescador de Maryland que venceu torneios de marlins. Peixes mordidos por tubarões e outras criaturas marinhas também podem facilitar a captura, disse ele.

Greg McCoy, capitão do barco Sensation, contou que sua equipe não trapaceou e que acreditou que o peixe estava em conformidade com as regras do torneio quando o trouxeram para a praia. Ele disse que, quando sua equipe trouxe seu peixe no sábado à noite, ele tinha certeza de que havia fisgado um vencedor. “É a hora final, o último dia e lutamos com ele por seis horas”, McCoy relatou ao The Washington Post. “É uma pílula difícil de engolir”, disse.

McCoy disse que quando ele e sua equipe atracaram, ficaram emocionados ao encontrar uma multidão “vaiando e gritando” após um longo dia na água. Ele esperou pacientemente pelo o que tinha certeza de que seria um número enorme na balança, somente para, então, ficar chocado com a regra da mutilação.

O torneio, em comunicado, disse que os dirigentes chegaram à conclusão de desclassificar o suposto peixe vencedor após “deliberação cuidadosa e discussões” com especialistas. Madison Struyk, diretora do Big Rock, não respondeu ao pedido de comentário do The Post no domingo.

O torneio Big Rock atrai regularmente milhares de espectadores para Morehead City, onde os barcos trazem peixes enormes e competem por somas cada vez maiores de dinheiro. Um peixe de 415 kg capturado em 2019 estabeleceu o recorde do torneio para marlins azuis. O vencedor deste ano, capturado pela tripulação do barco Sushi, pesava 220 kg.

Os torneios de pesca podem variar de eventos multimilionários, como Big Rock, a competições locais com pagamentos na casa dos milhares. A busca por prêmios pode levar os barcos a tentarem aumentar suas capturas - dois participantes em um torneio de pesca no lago de Ohio em 2022 encheram seus peixes com pesos. Os homens se declararam culpados de acusações criminais de trapaça em março.

Um aumento de tubarões na costa da Carolina do Norte pode dificultar a captura de marlins não marcados, disse Duffie. Os grandes tubarões-brancos reunidos na costa do estado foram notícia no início deste ano, depois que rastreadores identificaram um tubarão de mais de 1.400 libras nadando na costa.

“Os tubarões são predominantes agora na Carolina do Norte. É um problema realmente grande”, disse ele. “Isso é apenas parte do esporte, infelizmente.” Como nenhum barco pescou um peixe pesando mais de 500 libras este ano, os US$ 739.500 serão transferidos para o próximo ano, aumentando as apostas para os participantes. Isso significa que o vencedor de 2024 pode arrecadar US$ 4 milhões (R$ 19 mi) – se não houver marcas de tubarão./Washington Post.