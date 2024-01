EUA preparam campanha militar contra os Houthis; Netanyahu rejeita acordo por reféns

O aprofundamento do ciclo de violência é um revés no objetivo do governo do democrata de reduzir as tensões na região após o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. No sábado, 20, o Irã culpou Tel-Aviv por um ataque em Damasco, capital da Síria, que matou cinco militares iranianos.

Em Israel, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu rejeitou o que disse serem condições apresentadas pelo grupo terrorista Hamas para a libertação dos reféns israelenses em Gaza– incluindo o fim da guerra e a retirada das forças israelenses do enclave palestino. Concordar com estes termos e deixar o Hamas no poder em Gaza seria “um golpe mortal para a segurança de Israel”, disse ele no domingo, 21.