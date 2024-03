EUA recorrem a economias do Exército para montar pacote improvisado de US$ 300 milhões para Ucrânia

Altos funcionários da Defesa americana informaram que o pacote vai incluir sistemas de defesa antiaérea, munições de artilharia e sistemas de blindagem. Não está claro se os mísseis de longo alcance conhecidos como ATACMs também farão parte da ajuda. Na avaliação dos funcionários ouvidos pelo The New York Times, a medida é provisória, na melhor das hipóteses.

A ajuda chega em um momento no qual a Ucrânia necessita, particular e urgentemente, de sistemas de defesa antiaérea, uma vez que a Rússia continua a bombardear cidades, especialmente no leste. De acordo com uma autoridade americana, a solução improvisada manteria o avanço das tropas russas sob controle por algumas semanas.