EUA respondem com cautela a pedidos da Ucrânia por ‘armamentos decisivos’

IZIUM, UCRÂNIA - Autoridades ucranianas costumam dizer a seus colegas americanos e a qualquer outra pessoa que ouça, que se tivessem armas mais sofisticadas eles poderiam acabar com os invasores russos. A chegada no mês passado do primeiro dos que são agora uma dúzia de sistemas de foguetes de precisão de lançamento múltiplo dos Estados Unidos, conhecidos como HIMARS, já mudou o jogo, disseram soldados esta semana.

Desde um recente ataque do HIMARS - Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade - a um depósito de munição inimigo em Izium, localizado a sudeste da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, os bombardeios russos foram “10 vezes menos frequentes” do que antes, disse Bohdan Dmitruk, comandante de batalhão da 93ª Brigada Mecanizada da Ucrânia.

No entanto, o governo Joe Biden distribuiu os sistemas de foguetes lentamente, observando como os ucranianos lidam com eles – e como os russos respondem. Para os combatentes em terra, isso faz pouco sentido em um momento crucial da guerra.

HIMARS sendo disparado em um local não revelado, na Ucrânia nesta imagem estática obtida de um vídeo de mídia social sem data enviado em 24 de junho de 2022 Foto: PAVLO NAROZHNYY via REUTERS

Somente em seu batalhão, disse Dmitruk, o número de mortos e feridos caiu drasticamente em comparação com quando seus soldados se mudaram para esta parte da linha de frente há três meses. “Temos cerca de um cara sofrendo uma concussão toda semana agora. Antes do HIMARS atingir, eram cerca de dois a três por dia devido à intensidade do bombardeio.”

Dmitruk e soldados na área atribuíram a queda no bombardeio quase constante à necessidade dos russos de conservar projéteis depois que o depósito foi destruído, e seu medo de que disparar sua própria artilharia alerte o HIMARS, muito mais preciso e ágil, para suas posições.

“Eles não têm ideia de onde está”, disse Dmitruk sobre o veículo de lançamento com rodas e sua tripulação de quatro homens, que pode disparar e ir embora a até 100 Km/h em dois minutos. Logo, disse ele, os russos provavelmente estão se ajustando às novas armas, movendo seus suprimentos mais para dentro do território controlado pelos russos além do alcance de 80 Km do HIMAR.

O governo americano anunciou na sexta-feira que enviaria quatro HIMARS adicionais para a Ucrânia, elevando o total para 16. Reino Unido e Alemanha também enviaram ou prometeram três sistemas semelhantes de longo alcance de lançamento múltiplo. Mas os ucranianos e alguns outros observadores próximos do conflito dizem que a necessidade é muito maior e imediata.

O governo ucraniano e as autoridades militares disseram em vários momentos que precisam de dezenas, centenas ou até milhares de HIMARS. “Para uma contraofensiva eficaz, precisamos de pelo menos 100″, com munição de maior alcance do que a fornecida, disse o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, na terça-feira passada, em uma aparição em vídeo no Conselho Atlântico, com sede em Washington. “Isso seria um divisor de águas.”

A prestação de assistência de segurança à Ucrânia tornou-se uma operação massiva, envolvendo mais de 50 países. Os Estados Unidos lideram o esforço, com mais dinheiro gasto e armas enviadas – US$ 8,2 bilhões desde o início do governo, com bilhões a mais esperados – embora outros tenham fornecido coletivamente bilhões em equipamentos militares leves e pesados. Para Washington, confrontar a Rússia com uma frente global grande e unida vale as dores de cabeça ocasionais de coordenar doações de todo o mundo, garantir que o equipamento esteja funcionando e atenda às necessidades no terreno e garantir que ele chegue ao lugar certo dentro da Ucrânia.

O centro nervoso da operação é uma sala grande e segura no Comando Europeu dos EUA em Stuttgart, Alemanha. Cabos colados ao longo do chão e mesas dobráveis repletas de laptops deram uma atmosfera improvisada durante a recente visita de um repórter, com uma vibe aliada da Segunda Guerra Mundial enquanto oficiais uniformizados de vários países trocavam documentos, apontavam para telas cheias de listas e gráficos e consultavam sobre telefones em vários idiomas.

A lista de tarefas é complexa. Os tanques noruegueses precisaram de novos barris para combinar com a munição doada de outro lugar. Tanques espanhóis envelhecidos, fabricados na Alemanha, precisaram de reforma após anos de armazenamento. Projéteis e peças de reposição para a própria artilharia da era soviética da Ucrânia estão sendo solicitados de outros estados da ex-URSS. Há rotas logísticas a serem traçadas e, sempre, novos pedidos ucranianos a serem considerados.

A maior parte da atenção concentrou-se em itens caros que apenas os Estados Unidos e alguns de seus aliados da Otan foram capazes ou dispostos a fornecer. De armas antitanque a defesa aérea, obuses e agora HIMARS, cada escalada exigiu a consideração de governos individuais sobre o que é possível e aconselhável.

Para alguns críticos, e muitos ucranianos, os passos nesse processo nem sempre correspondem à urgência da situação, especialmente porque a Rússia disse que planeja anexar partes do sul ocupado da Ucrânia e fez um progresso lento, mas constante, expandindo seu domínio no leste.

Alguns argumentam que o objetivo deveria ser colocar a Ucrânia em uma posição melhor para negociações de cessar-fogo para evitar que a Rússia conquiste mais território. Outros dizem que o objetivo da ajuda fornecida pelos aliados, agora que os ucranianos mostraram sua coragem de combate, deveria ser armá-los para uma contraofensiva para empurrar os russos de volta para sua própria fronteira.

“Há uma janela de oportunidade que está se estreitando rapidamente para mudar a trajetória desta guerra. Mas agora, eu simplesmente não ouço a urgência de fazê-lo”, disse Alina Poliakova, presidente e diretora executiva do Centro de Análise de Políticas Europeias. Ela definiu essa janela como dentro dos próximos quatro a seis meses.

Os sistemas HIMARS fornecidos pelos EUA e similares M270 fornecidos pelo Reino Unido reforçaram significativamente a capacidade de ataque de precisão do exército ucraniano Foto: Tony Overman/The Olympian via AP

O incrementalismo dos EUA e aliados - o fornecimento medido de mais e melhores equipamentos depois, em vez de antes, dos russos terem avançado em um determinado espaço de batalha - tornará cada vez mais difícil desalojar forças russos estabelecidas no terreno, disseram Polyakova e outros.

A administração dos EUA e as autoridades militares disseram que uma de suas principais preocupações não é provocar a Rússia em um conflito direto com a Otan, mesmo quando a Ucrânia aponta que a Rússia invadiu seu país sem provocação. O alcance da munição que os Estados Unidos estão fornecendo com o HIMARS não chegará ao leste ocupado ou até a própria Rússia a partir das linhas de frente ucranianas, mas permite o que o general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, falando em um Conferência de imprensa de quarta-feira com o secretário de Defesa Lloyd Austin, chamou de “escalada de disparos”, com armas de curto alcance, em várias distâncias.

Ao mesmo tempo, Austin indicou, essas armas sofisticadas não saem da caixa prontas para uso. Até agora, disse ele, 200 ucranianos foram treinados fora do país no uso e manutenção do HIMARS. “Não basta apenas fornecer um equipamento”, disse Austin. “Precisamos ter esse equipamento, além de peças sobressalentes, além de ferramentas para repará-lo.”

Os HIMARS foram usados para destruir postos de comando russos, depósitos de munição e outros centros logísticos. Na região sul de Kherson, uma área ocupada pela Rússia desde os primeiros dias da guerra, ataques recentes atingiram a ponte Antonovski, uma importante rota de abastecimento que liga a Península da Crimeia, onde a Rússia tem uma base militar, às suas tropas em Kherson.

Os HIMARS têm sido tão eficazes que o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, ordenou aos comandantes que os priorizem para direcionamento. Moscou espera usar drones – provavelmente comprados do Irã, segundo autoridades dos EUA – para encontrar e destruir os HIMARS. A Rússia já afirmou ter atingido pelo menos quatro dos sistemas de armas.

Mas “não perdemos um único HIMARS, apesar do que os russos alegaram”, disse Kirilo Budanov, chefe de inteligência militar da Ucrânia, em entrevista.

O HIMARS também pode disparar uma munição chamada Army Tactical Missile System (ATACMS) com um alcance de quase 300 Km, quase o quádruplo do que agora é fornecido, mas o Pentágono reteve aqueles por preocupação de que os mísseis possam cair na própria Rússia. A restrição frustrou as autoridades ucranianas, que a descreveram como paternalista.

Em uma batalha agora amplamente conduzida com artilharia a distâncias onde as tropas de lados opostos raramente se vêem, os mísseis de longo alcance também permitiriam que as forças ucranianas afastassem seus HIMARS das linhas de frente, isolando-os melhor da detecção do inimigo.

As entregas de armas ocidentais foram cruciais para os esforços da Ucrânia para se defender dos ataques russos na guerra de quase 5 meses Foto: Corey Dickstein/Savannah Morning News via AP

“Quanto mais cedo os recebermos, mais vidas de nossos soldados salvaremos e mais cedo iniciaremos a operação de contraofensiva”, disse Iehor Cherniev, membro do parlamento ucraniano, em comunicado. “É lamentável que tenhamos que passar semanas e meses para convencer nossos parceiros.”

Os americanos disseram que querem ver como os ucranianos usam e absorvem capacidades específicas em seu arsenal antes de enviarem armamentos mais avançados, mesmo que atrasos potenciais custem vidas.

Do ponto de vista da Ucrânia, esse processo de decisão é “como em um jogo de computador”, disse o ministro das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, em entrevista. “Você tem que desbloquear o próximo nível, mas antes de fazer isso, você geralmente morre algumas vezes. O problema com a vida real é que você não pode morrer várias vezes antes de chegar ao próximo nível.”

Outra preocupação potencial dos EUA é a disponibilidade das próprias armas. Há provavelmente entre 1.000 e 3.000 ATACMS nas ações dos EUA, disse Chris Dougherty, membro sênior de defesa do Center for a New American Security. São os mísseis mais antigos do inventário do Exército, de acordo com o serviço, e são testados periodicamente para garantir a viabilidade. A munição de reposição, que pode disparar ainda mais, ainda não está em produção.

O Departamento de Defesa disse em 2020 que os Estados Unidos tinham um suprimento de 410 HIMARS, mas o Pentágono se recusou a fornecer um número atual. Os estoques são “internos ao DoD”, disse a porta-voz Jessica Maxwell.

Budanov, chefe de inteligência militar da Ucrânia, disse que o sistema de maior alcance atualmente no arsenal de seu país é o Tochka-U, um sistema da era soviética com uma distância máxima de cerca de 120 Km, e “muito poucos deles restam”.

Mas por enquanto, ele disse, eles têm o HIMARS. “Nós vamos lutar com isso”, disse ele. “Se conseguirmos [munições] de longo alcance, nós as usaremos. E os russos sabem que de qualquer forma, é o fim para eles com essas armas.”