Nesta sexta-feira, 7, um homem da Carolina do Sul entrará na câmara de execução, será amarrado a uma cadeira e terá um alvo colocado sobre seu coração. Ele poderá dizer suas últimas palavras antes que um capuz seja colocado sobre sua cabeça, uma cortina que o separa dos espectadores seja aberta e três voluntários armados com rifles disparem balas projetadas para se fragmentar ao atingir seu peito.

PUBLICIDADE A menos que o governador ou a Suprema Corte dos EUA concedam um adiamento de última hora, Brad Sigmon, 67 anos, será a primeira pessoa a morrer por fuzilamento nos EUA desde 2010 — e apenas a quarta desde que a pena de morte foi restabelecida no país há 49 anos. Sigmon admitiu ter matado os pais de sua ex-namorada com um taco de beisebol depois que ela recusou voltar para ele. Ele escolheu morrer por fuzilamento porque considerou as outras opções oferecidas pelo Estado ainda piores. Seus advogados disseram que ele não queria a cadeira elétrica, que poderia “cozinhá-lo vivo”, nem a injeção letal, cujos detalhes são mantidos em segredo na Carolina do Sul. Ele também temia que uma injeção de pentobarbital levasse fluido rapidamente para seus pulmões, fazendo-o morrer afogado. Na quinta-feira, Sigmon pediu à Suprema Corte dos EUA que adiasse sua execução, argumentando que o Estado não divulga informações suficientes sobre a droga usada na injeção letal.

Fuzilamento tem uma longa e violenta história

A única opção restante para Sigmon foi o fuzilamento, um método de execução com uma longa e violenta história nos EUA e no mundo. A morte por disparos foi usada para punir motins e deserção em exércitos, como Justiça no Velho Oeste americano e como ferramenta de terror e repressão política na antiga União Soviética e na Alemanha nazista.

Publicidade

Nos últimos anos, no entanto, alguns defensores da pena de morte passaram a ver o fuzilamento como uma opção mais humana: se os atiradores acertarem o alvo, a morte é quase instantânea, enquanto a injeção letal exige encontrar uma veia e pode falhar. A eletrocussão pode queimar e desfigurar o condenado. E alguns presos já foram vistos se debatendo e lutando ao serem asfixiados pelo método mais recente, o gás de nitrogênio.

Ronnie Gardner foi o último prisioneiro a ser executado por fuzilamento, em Utah, em 2010. Seu irmão discorda que o método seja mais humano. “Isso será horrível e bárbaro”, disse Randy Gardner. Ele carrega fotos da autópsia de seu irmão em um envelope e mostrou algumas a um repórter da Associated Press que testemunhará a execução de sexta-feira. “Com a munição que eles estão usando aqui, será ainda pior”, disse Gardner.

Câmara de execução do estado, incluindo a cadeira elétrica, à direita, e a cadeira para o pelotão de fuzilamento, à esquerda Foto: Departamento de Correções da Carolina do Sul via AP, Arquivo)

Dentro da câmara de execução

A câmara onde Sigmon morrerá fica a poucos passos do corredor da morte da Carolina do Sul, onde ele vive há 23 anos. Quando a cortina for aberta na sexta-feira à noite, o advogado de Sigmon, parentes das vítimas e três jornalistas assistirão por trás de um vidro recentemente reforçado para resistir a balas.

Os atiradores estarão a 4,6 metros de distância — a mesma distância entre a linha de lance livre e a tabela de uma quadra de basquete. Pouco depois de o capuz ser colocado sobre a cabeça de Sigmon, três voluntários treinados atirarão ao mesmo tempo. Cada um usará munição .308 Winchester, frequentemente utilizada por atiradores de elite da polícia. A bala foi projetada para se fragmentar ao atingir algo sólido, como os ossos do peito do condenado, destruindo o coração e causando morte quase imediata.

Publicidade

Pouco tempo depois, um médico confirmará a morte de Sigmon. Todo o processo levará no máximo cinco minutos — um quarto do tempo necessário para uma injeção letal.

Por que a Carolina do Sul tem fuzilamento?

A Carolina do Sul adotou o fuzilamento como alternativa porque enfrentava dificuldades para encontrar métodos de execução. No início da década de 2020, o Estado ficou sem suprimentos de drogas letais, e nenhuma empresa queria vender mais sem permanecer anônima, algo que não era permitido na época.

Os juízes se recusavam a marcar execuções caso a cadeira elétrica fosse a única opção disponível. Durante 13 anos, não houve execuções, e o número de presos no corredor da morte começou a aumentar. Um legislador democrata sugeriu o fuzilamento como alternativa se o Estado quisesse manter a pena de morte.

Apoiadores citaram a juíza da Suprema Corte dos EUA, Sonia Sotomayor, que escreveu em um parecer de 2017 que “além de ser quase instantânea, a morte por disparo pode ser comparativamente indolor”.

Publicidade

Sigmon já esteve perto da morte antes. Três datas de execução foram marcadas para ele, mas todas foram suspensas porque o Estado não tinha as drogas letais disponíveis, e os juízes impediram a execução por ele não poder escolher esse método. Leia também EUA suspendem execução de serial killer após 8 tentativas falhas de achar veia para a injeção letal

Réu é executado nos EUA com método questionado pela ONU

Mulher que foi sentenciada à morte e quase fuzilada na Indonésia se prepara para voltar para casa Qual foi o crime de Sigmon? Sigmon matou os pais de sua ex-namorada com um taco de beisebol porque estava furioso por ter sido expulso de um trailer que eles possuíam. As vítimas estavam em cômodos separados da casa no condado de Greenville, e Sigmon ia de um lado para o outro atacando-os até que estivessem mortos, segundo investigadores.

Depois, ele sequestrou sua ex-namorada sob a mira de uma arma, mas ela conseguiu escapar do carro. Ele atirou nela enquanto ela fugia, mas errou, disseram os promotores.

Publicidade

Em alta Internacional Como o preço do ovo pode impedir Trump de destruir a democracia americana Trump quer usar tratado comercial da América Central para enfraquecer ditadura mais brutal da região União Europeia tributará importações dos EUA em resposta às tarifas sobre aço e alumínio “Minha intenção era matá-la e depois me matar”, disse Sigmon em uma confissão escrita por um detetive após sua prisão. “Essa foi minha intenção o tempo todo. Se eu não pudesse tê-la, não deixaria mais ninguém tê-la. E sabia que chegou a um ponto em que eu não poderia mais tê-la.” Uma última chance de viver Se a Suprema Corte dos EUA não intervir, Sigmon terá uma última chance de sobreviver: seus advogados pediram ao governador republicano Henry McMaster que comute sua sentença para prisão perpétua. Eles argumentam que Sigmon é um prisioneiro exemplar, confiável pelos guardas, e que trabalha todos os dias para se redimir pelos assassinatos que cometeu sob influência de uma grave doença mental. Sigmon compartilhará sua última refeição com outros presos do corredor da morte e pretende doar o dinheiro que tem em sua conta prisional, disseram seus apoiadores.

O diretor da prisão estará em ligação com McMaster e com o gabinete do procurador-geral da Carolina do Sul pouco antes da execução. Se não houver mais recursos pendentes e o governador negar a clemência, Sigmon será levado para a câmara de execução.

Publicidade

Desde que a pena de morte foi restabelecida em 1976, nenhum governador da Carolina do Sul concedeu clemência a um condenado à execução. Desde então, 46 homens foram executados no Estado.

A Suprema Corte estadual tem emitido mandados de execução a cada cinco semanas. Dois outros presos estão sem mais recursos legais e também terão que escolher entre injeção letal, fuzilamento ou cadeira elétrica./AP