EUA revisam estratégia e arsenal nuclear para lidar com ameaças de China e Rússia

WASHINGTON - A nova estratégia de defesa divulgada pelo governo americano nesta quinta-feira, 27, propõe a revisão do arsenal nuclear dos Estados Unidos diante das ameaças de Rússia e China - estabelecidas como prioridades de Washington. É a primeira vez que o documento Estratégia de Defesa Nacional é divulgado junto com as revisões do arsenal nuclear e defesas antimísseis dos EUA, documentos que costumam ser publicados separadamente.

A nova estratégia prioriza as ameaças ao país, mapeia a resposta dos militares em termos amplos e orienta as decisões políticas e orçamentárias do Pentágono sobre uma série de questões, como quais armas desenvolver e a atuação de suas forças armadas. Ela pede uma dissuasão mais robusta em um momento cada vez mais tenso na segurança internacional.

O novo documento é desprovido de detalhes sobre como o Pentágono mudará suas armas e pessoal para se adequar a uma nova era de competição acirrada de superpotências. Mas faz um contraste gritante com o último documento emitido por um presidente democrata, Barack Obama.

Presidente Joe Biden, na Base Andrews, se prepara para embarcar para Nova York; China e Rússia como prioridades da defesa americana Foto: Kenny Holston/The New York Times

A estratégia de Obama - divulgada com Biden, que era o vice-presidente na época - tinha ambições de diminuir drasticamente o papel das armas nucleares nas defesas dos EUA e descreveu esforços compartilhados com China e Rússia para conter a Coreia do Norte e dissuadir o Irã de construir armas nucleares.

Com a China ampliando seu potencial nuclear e a Rússia fortalecendo suas armas táticas, o departamento optou por uma revisão estratégica e orçamentária. Ele descreve uma Rússia armada com 2 mil armas nucleares táticas e não vinculadas a nenhum tratado que limite esse número, levantando “a possibilidade de usar essas forças para tentar vencer uma guerra em sua periferia ou evitar a derrota se estivesse em perigo de perder um guerra convencional”. Isso é exatamente o que o presidente russo, Vladimir Putin, tem ameaçado.

O documento, que circulava havia meses de forma confidencial no Capitólio, também descreve um esforço da China para expandir rapidamente seu arsenal nuclear, atualmente em 350 ogivas, para cerca de 1 mil armas estratégicas nos próximos anos. “A atual e crescente importância das armas nucleares nas estratégias e forças de nossos concorrentes aumenta os riscos”, diz.

Ameaças do Irã, Coreia do Norte e grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico persistem – e novos desafios, como as mudanças climáticas globais, estão surgindo. Mas o documento de estratégia se concentra fortemente na China e na Rússia.

“O P.R.C. e a Rússia agora representam desafios mais perigosos para a segurança doméstica, mesmo que as ameaças terroristas persistam”, diz o documento, usando a abreviação de República Popular da China. Ele observa que ambos os rivais implantaram armas espaciais que podem interromper o sistema de satélites e outras “capacidades baseadas no espaço que apoiam o poder militar e a vida civil diária”.

O Pentágono enviou uma versão confidencial da estratégia de defesa ao Congresso em março. Naquela época, também lançou uma ficha informativa básica de duas páginas que resumia o conteúdo do documento. O lançamento nesta quinta-feira da versão não confidencial, com quase 80 páginas, foi adiado até que a Casa Branca tornasse pública sua estratégia de segurança nacional abrangente este mês.

Nesse documento, Biden deixou claro que, a longo prazo, ele estava mais preocupado com os movimentos da China de “estabelecer a governança autoritária com uma política externa revisionista” do que com uma Rússia em declínio e maltratada.

O documento do Pentágono citou vários novos desafios à estabilidade estratégica, incluindo armas hipersônicas, armas químicas e biológicas avançadas e ogivas novas e emergentes e sistemas de entrega de armas convencionais e armas nucleares táticas.

Essa ameaça ficou mais evidente nas últimas semanas em meio a sinais de que os comandantes de Putin podem estar preparando o terreno para uma forte escalada na guerra na Ucrânia. Putin ameaçou usar armas nucleares táticas.

Embora as autoridades dos EUA tenham dito que não houve mudança na posição nuclear da Rússia e que acreditavam que nenhuma decisão havia sido tomada para usar uma arma nuclear tática, eles deixaram claro que um movimento nessa direção era sua preocupação central.

As preocupações refletem o que a estratégia de defesa chama de “a ameaça aguda representada pela Rússia, demonstrada mais recentemente pela nova invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia”, diz o texto.

Em resposta, o documento afirma: “O departamento se concentrará em dissuadir ataques russos aos Estados Unidos, membros da Otan e outros aliados, reforçando nossos compromissos firmados em tratados, para incluir a agressão convencional que tem o potencial de escalar para o emprego nuclear de qualquer escala”.

Presença na Europa

O Pentágono já tomou várias medidas para reforçar sua dissuasão na Europa. Os EUA agora têm mais de 100 mil soldados no continente, mais de 20 mil foram enviadas antes do início da guerra na Ucrânia, em fevereiro.

Biden anunciou em junho que os EUA estabeleceriam uma base permanente na Polônia. É a primeira vez que o país faz isso em qualquer lugar do flanco leste da Otan, que até agora tinha apenas uma presença rotativa de tropas.

O Pentágono também manterá uma brigada rotativa adicional do Exército na Romênia, aumentará o deslocamento de tropas rotativas nos países bálticos, enviará dois esquadrões de aeronaves F-35 para o Reino Unido, estacionará unidades adicionais de defesa aérea na Alemanha e na Itália e procurará aumentar o número de destroieres estacionados na Espanha.

Tropas dos EUA em Fort Bragg, Carolina do Norte, preparadas para serem enviadas para a Europa Oriental no início de fevereiro, em resposta à crise na Ucrânia Foto: Kenny Holston/The New York Times - 3/02/2022

Se a Rússia era o desafio de segurança imediato do Pentágono, a China é sua preocupação de longo prazo, segundo o documento de estratégia.

“O desafio mais abrangente e sério para a segurança nacional dos EUA é o esforço coercitivo e cada vez mais agressivo da RPC para remodelar a região do Indo-Pacífico e o sistema internacional para atender aos seus interesses e preferências autoritárias”, afirma o documento, criticando a China por sua " retórica cada vez mais provocativa e atividade coercitiva em relação a Taiwan”.

Para combater a influência da China, o documento diz que o Pentágono continuará a construir bases e coordenar com o Departamento de Estado para expandir o acesso dos EUA na região./NYT