EUA aplicam sanções contra ‘namorada’ de Putin e oligarcas russos por guerra na Ucrânia

Os Estados Unidos colocaram em prática nesta terça-feira, 2, uma série de sanções contra nomes ligados ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, em retaliação à guerra contra a Ucrânia. Entre as pessoas sancionadas, estão oligarcas e a suposta amante de Putin, a ex-ginasta Alina Kabaeva.

As sanções bloqueiam os ativos de indivíduos ou empresas nos Estados Unidos e proíbem que indivíduos ou entidades americanas façam negócios com eles.

Entre os oligarcas, estão os bilionários Grigorievich Guriev, dono da segunda maior propriedade de Londres depois do Palácio de Buckingham, e Viktor Filippovich Rashnikov, um dos maiores contribuintes com o tesouro russo e acionista majoritário da MMK, que está entre as maiores siderúrgicas do mundo.

“Enquanto inocentes sofrem com a guerra ilegal de agressão, os aliados de Putin enriqueceram para defender seus estilos de vida opulentos”, afirmou a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em comunicado.

Imagem das Olímpiadas de Sydney em 2000 mostram Alina Kabaeva, suposta amante de Putin, em apresentação de ginástica Foto: Yves Herman/Reuters

Kabaeva é presidente do conselho do National Media Group, supostamente a maior empresa privada de mídia russa, um veículo de propaganda pró-guerra, segundo autoridades.

Segundo uma reportagem do Wall Street Journal publicada em abril, o governo americano já havia debatido a imposição de sanções a Kabaeva, mas no “último minuto” decidiu contra, preocupado que a medida aumentasse ainda mais as tensões entre a Rússia e os Estados Unidos.

O Kremlin há muito nega um relacionamento romântico entre Putin e Kabaeva. Um jornal russo que publicou uma reportagem em 2008 ligando os dois foi misteriosamente fechado logo depois, embora vários relatos tenham sugerido que ela é mãe de vários de seus filhos.

Kabaeva parece ter encerrado sua carreira atlética na época em que estava romanticamente ligada a Putin. Mais tarde, ela se tornou legisladora do partido Rússia Unida, de Putin, e foi uma das seis portadoras da tocha durante as cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi.

Putin não reconhece um relacionamento com Kabaeva, mas autoridades britânicas disseram em maio que medidas foram tomadas desde o início da guerra na Ucrânia para mantê-la fora dos olhos do público, como remover seu nome de sites de negócios russos. Ela também está sancionada pelo Reino Unido, assim como uma série de outras personalidades russas.

Outra na lista de sanções é Natalia Popova, esposa de Kirill Dmitriev, gestor do fundo soberano russo. De acordo com o Tesouro americano, Popova trabalha para a firma de tecnologia Innopraktika, dirigida por uma das filhas de Putin.

“O Departamento do Tesouro usará todas as ferramentas à disposição para responsabilizar a elite russa e os colaboradores do Kremlin por sua cumplicidade em uma guerra que custou inúmeras vidas”, afirmou Yellen.

O Departamento de Estado também sancionou, incluindo restrições de vistos, oligarcas “que administram empresas que geram grandes receitas”, assim como cerca de 900 funcionários e várias empresas ligadas à Defesa que ajudam “a máquina de guerra da Rússia”.

“Hoje, os Estados Unidos tomam medidas adicionais para garantir que o Kremlin e as pessoas próximas sintam os efeitos agravantes de nossa resposta à desmedida guerra de agressão do Kremlin”, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. /AFP