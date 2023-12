EUA: Suprema Corte do Michigan decide que Trump pode participar de primárias no Estado

Nos Estados Unidos, a Justiça do Michigan, abriu caminho para que o ex-presidente Donald Trump participe das primárias no Estado, que é decisivo na eleição americana. Nesta quarta-feira, 27, a Suprema Corte local manteve a decisão do tribunal de apelações para que o republicano apareça nas cédulas. A votação está marcada para ocorrer em dois meses, no dia 27 de fevereiro.

Donald Trump celebrou a decisão do Michigan na sua rede, a Truth Social, e voltou a acusar sem provas uma suposta fraude na derrota para Joe Biden, em 2020. “Temos que evitar que as eleições de 2024 sejam fraudadas e roubadas como roubaram 2020″, disse ele.

Do outro lado, Ron Fein, o diretor jurídico Free Speech for People, grupo que entrou com a ação contra Trump, se disse “decepcionado com a decisão” no Michigan. “A decisão entra em conflito com um precedente de longa data da Suprema Corte dos EUA que deixa claro que quando os partidos políticos utilizam a máquina eleitoral do Estado para selecionar, através das primátias, os seus candidatos para as eleições gerais, eles devem cumprir todos os requisitos constitucionais nesse processo”, disse.

Ex-presidente Donald Trump participa de evento em Iwoa. Foto: AP / Charlie Neibergall, Archivo

A menos de um ano para eleição, resta dúvida nos EUA se o favorito na disputa interna do partido Republicano é elegível para voltar à Casa Branca. Em um revés para Trump, a Suprema Corte do Colorado decidiu na semana passada que ele está impedido de disputar as prévias no Estado.

O tribunal considerou que as ações do então presidente antes do ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro, configuram envolvimento em insurreição ao determinar que a 14ª Emenda da Constituição, originalmente destinada a tratar de secessionistas após a Guerra Civil, pode ser aplicada ao republicano.

De acordo com o texto da Emenda, qualquer pessoa que se envolveu em insurreição ou rebelião contra a Constituição americana depois de jurar apoiá-la está impedida de ocupar cargos federais.

Em mais de 30 dos 50 Estados americanos há processos similares que discutem a elegibilidade do ex-presidente. As ações baseiam-se, de modo geral, na 14ª Emenda da Constituição e, até a decisão do Colorado, todas foram rejeitadas, mas a discussão se arrasta e deve chegar à Suprema Corte dos EUA. O tribunal nunca se pronunciou sobre a disposição que data da Guerra Civil americana e raramente foi utilizada.

Trump é favorito nas primárias do partido Republicano e aparece à frente de Biden em cinco dos seis Estados considerados decisivos para as eleições americanas. Ao longo do ano que vem, o ex-presidente deve se dividir entre as atividades de campanha e os tribunais. Entre os problemas que acumula com a Justiça há dois processos diferentes nos quais é acusado de tentar reverter o resultado da disputa em 2020, sendo um federal e o outro movido no Estado da Georgia./COM NYTIMES E AP