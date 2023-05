EUA suspenderão vacinação obrigatória contra covid para viajantes estrangeiros

WASHINGTON- Os Estados Unidos suspenderão no dia 11 de maio a vacinação obrigatória contra a covid-19 para os viajantes estrangeiros que cheguem ao país de avião em vigor desde 2021, anunciou esta segunda-feira, 1º, a Casa Branca.

Nesse mesmo dia, terminará a emergência sanitária decretada em 2020 pelo então presidente Donald Trump (2017-2021) contra a pandemia do coronavírus, conforme estabeleceu uma lei aprovada pelo Congresso e ratificada pelo presidente Joe Biden.

“Hoje anunciamos que o governo vai acabar com as exigências vacinação contra a covid-19 para funcionários federais, contratados do governo e viajantes aéreos internacionais em 11 de maio, mesmo dia em que termina a emergência sanitária”, detalhou o Executivo em comunicado.

Funcionário em aeroporto de Los Angeles orienta passageira; comprovante de vacinação não será mais exigido Foto: Lucy Nicholson/Reuters - 4/8/2020

Em 2021, os EUA passaram a exigir aos viajantes estrangeiros um comprovante de vacinação “para conter a propagação de novas variantes que entram no país”.

A Casa Branca justificou o fim dessa exigência afirmando que as mortes por covid-19 nos EUA diminuíram 95% desde janeiro de 2021 e as hospitalizações caíram 91%. Além disso, as mortes globais pelo coronavírus estão “nos níveis mais baixos desde o início da pandemia”.

O Executivo lembrou que quase 270 milhões de americanos receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, o que permitiu ao país entrar numa “fase diferente”. “Nossos requisitos de vacinação contra a covid-19 reforçaram a imunização em todo o país e a campanha de vacinação salvou milhões de vidas”, afirmou a Casa Branca.

Com mais de 1 milhão de mortos, os EUA são o país com mais mortos no mundo pela pandemia de covid-19. Segundo dados oficiais, 69% da população dos EUA, 230 milhões de pessoas, completaram o calendário de vacinação contra a covid./EFE